Tokyo 2020, le atlete olandesi supportano la comunità LGBT: “Unite contro ogni forma di discriminazione”

Alle Olimpiadi di Tokyo l’Olanda si sta comportando benissimo, con 13 medaglie complessive, due delle quali d’oro. Ma la squadra femminile di hockey su prato ha vinto un’altra pesantissima medaglia, quella dell’inclusione totale, contro ogni forma di discriminazione.

L’intera squadra olimpica si è messa in posa per formare un cuore gigantesco, con le mani incrociate dietro la schiena. “Il rispetto e l’accettazione sono due dei valori fondamentali del nostro team, rispettare e accettare persone di ogni razza, genere, etnia, sessualità, abilità ed età”. “Ci sforziamo di crescere continuamente, di educarci per diventare il cambiamento che desideriamo vedere nel mondo”. “Siamo unite contro ogni forma di discriminazione”

La squadra femminile olandese è attualmente la prima al mondo per la Federazione internazionale di hockey su prato. Le ragazze sono anche campionesse mondiali in carica. A Tokyo sono arrivate per vincere l’oro. Conquistato, va detto, ancor prima di scendere in campo.