Tom Daley ha pensato di morire dopo aver preso il Covid-19

Pochi mesi prima di vincere il suo primo straordinario oro olimpico a Tokyo 2020, da affiancare ad un bronzo e alle due medaglie conquistate alle Olimpiadi di Londra e Rio, Tom Daley ha pensato di morire. Il 27enne tuffatore inglese, felicemente sposato con Dustin Lance Black, ha confidato a The Times Magazine di aver contratto il Covid-19 a inizio 2021.

Era un lunedì mattina di gennaio di quest’anno, ho iniziato ad allenarmi ma avevo mal di testa. Ho avuto le vertigini ma l’avevo attribuito a una commozione cerebrale subacquea di qualche settimana prima. Il giorno seguente, il mio mal di testa è continuato, quindi ho fatto un test per escludere il Covid.

Nonostante un risultato negativo, Daley ha comunque deciso di attenuare il suo programma di allenamento, svegliandosi pochi giorni dopo “con un forte mal di gola, come se avessi lame di rasoio in fondo alla gola“. La situazione poi è rapidamente peggiorata: “All’improvviso ho avuto la febbre molto alta e avevo freddo o caldo. I denti battevano così forte, la testa mi faceva male. Non mi sentivo così da quando avevo contratto la polmonite. Ogni volta che mi alzavo sentivo la stanza girare e vedevo una luce bianca accecante, come se stessi per svenire e come se non riuscissi a far entrare abbastanza ossigeno nel mio corpo. Mio marito, Lance, ha dovuto aiutarmi a scendere le scale e andare in bagno“. Tom ha confessato che “onestamente” ha pensato di “morire”, a causa della gravità del COVID-19 su di lui.

Preoccupato, è corso in ospedale a bordo di un’ambulanza. “È stato spaventoso“, ha ricordato il tuffatore. “Ho provato emozioni contrastanti: da un lato mi sono sentito male perché sapevo che il SSN, in particolare a Londra dove vivevo, era travolto dal virus. Sapevo di essere davvero malato ed era sabato sera, quindi non avrei potuto parlare con un consulente fino a lunedì. Ho capito quanto velocemente le cose potrebbero potenzialmente precipitare. Ho avuto lampi di paura sul fatto che mi avrebbero attaccato ad un respireatore e che il mio tempo fosse scaduto. Ero davvero terrorizzato“.

In ospedale Tom è stato trattenuto per 10 ore, per essere monitorato e testato. Tre giorni dopo il suo ricovero ha iniziato a migliorare. Sette mesi dopo ha vinto la sua Olimpiade, dopo aver passato i primi 3 mesi del 2021 senza mai tuffarsi. “Usavo il potere dell’immaginazione, pensando ai tuffi da fare giorno dopo giorno“.