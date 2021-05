Tommaso Zorzi, scatta il flirt con il ballerino di Amici Tommaso Stanzani?

2 minuti di lettura

Tommaso alla seconda? Tutto può essere. Negli scorsi giorni Tommaso Zorzi, nuovo prodigio di casa Mediaset e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è stato beccato dai paparazzi in compagnia di un altro Tommaso, che di cognome fa Stanzani. I telespettatori di Amici di Maria De Filippi lo ricorderanno di certo, eliminato a sorpresa durante la fase serale del talent show di Canale Cinque. Che sia scattato l’amore fra i due ragazzi, tra i protagonisti dell’ultima stagione del Biscione?

A rilanciare gli scatti del servizio fotografico rubato è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini – conduttore del reality vinto da Zorzi -, che nelle didascalie ha lasciato intendere che i due avrebbero iniziato a frequentarsi dopo la partecipazione del ballerino al programma del sabato pomeriggio di Canale 5, Verissimo. In seguito ai primi contatti social, l’incontro a Milano, per un weekend in totale relax:

Se non è gia un amore “verissimo”, perlomeno quello fra Tommaso Zorzi e Tommaso Stazani è davvero un slancio “verissimo”. Eh già, perché galeotto fu il post che annunciava la partecipazione del ballerino di Amici al programma del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin. Il like di Tommaso Zorzi non si è fatto attendere. Come pure il commento: “Mi invitate nelle puntate sbagliate”. […] Sabato Stanzani raggiunge Zorzi a Milano. I due trascorrono insieme una giornata di magnifico e raro sole meneghino fra i giardini di via Palestro e lo shopping in centro. Tommy & Tommy vengono sorpresi da “Chi” mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli. Che succederà da qui in poi? Tommaso Stanzani è solo il primo pasticcino? Oppure Zorzi è perso e, magari, pure ricambiato?

Tommaso Zorzi, scatta l’amore con Tommaso Stanzani? “La mia vita privata è solo mia”

Niente da fare, in teoria, per Lorenzo Campi, con cui Tommaso Zorzi avrebbe intrapreso una relazione poco fortunata in passato. Avrebbe fatto, infatti, “la stessa fine della moglie del tenente Colombo: non si vede più”. Questo quello che si apprende sulle pagine patinate del settimanale. La verità? La sa solo Zorzi, alla ricerca della privacy perduta negli ultimi mesi, che su Instagram si è sfogato duramente contro chi lo sta interrogando intorno alle sue ultime presunte (citofonate?) liason:

La mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi, quindi tutto quello che esce è per un volere loro, non sicuramente per un volere mio. Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro riguardo a quello che vi dirò. Io rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Però cercate, come dire, di prendere sempre le informazioni per quello che sono.

