Tommaso Zorzi, Lorenzo è la nuova fiamma?

< 1 minuto di lettura

Archiviata in fretta e furia la boutade Gabriel Garko, Tommaso Zorzi è stato paparazzato dal settimane Chi in compagnia di un nuovo ‘amico’. Tale Lorenzo, che in una serie di scatti da oggi in edicola l’ultimo vincitore del GF Vip tiene per mano, o forse dovremmo dire per il mignolo.

Tenerezze, un gelato e qualche risata tra i due, che non si sono mai separati in questo weekend milanese ‘fotografato’ dal magazine Mondadori. A firmare il pezzo Gabriele Parpiglia, socio e autore dello stesso Zorzi (cit. Le Iene). Lorenzo è il rampollo di una famiglia bene di Torino, città dove vive e lavoro. Con Tommaso, conosciuto tramite un’amica in comune, tale Didi, si vedrebbe nei fine settimana. Dai social di Zorzi, per ora, tutto tace, evitando conferme e/o smentite sul gossip del giorno.

Questa mattina l’influencer ha invece festeggiato la calendarizzazione del DDL Zan al Senato, criticando Ostellari per essersi auto-proclamato relatore della legge. Tommaso ha poi deriso Matteo Salvini, su Twitter in festa per le 100.000 firme raccolte a favore della cancellazione del coprifuoco. Nulla, ad esempio, rispetto alle 400.000 in favore di quel DDL che la Lega vuole abbattere.

“Quell’altro là“, l’ha definito Zorzi, a sette giorni esatti dalla presenza di Salvini al Maurizio Costanzo Show. Puntata in cui proprio Tommaso era apparso solo nella 2a parte (l’unica di tutta la stagione), evitando il confronto diretto con il leader leghista. E invece certe opinioni avrebbe potuto esplicitarle face-to-face, non su Instagram. Perché chi ne ha la possibilità, grazie ad una spiccata visibilità televisiva, dovrebbe approfittarne.