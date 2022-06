Tony Awards 2022, i vincitori: trionfo queer con il musical A Strange Loop

4 min. di lettura

Il ritorno alla ‘normalità’ dopo due anni di pandemia, con Broadway a lungo chiusa causa Covid-19. I Tony Awards 2022 sono stati un vero e proprio trionfo di inclusione, con la strepitosa Ariana DeBose, fresca premio Oscar con West Side Story e fino a pochi anni fa attrice di riserva proprio a Broadway, magnifica presentatrice. Ariana, orgogliosamente e dichiaratamente queer, ha inaugurato la serata con uno strepitoso mash-up musicale di Cabaret, Company, The Phantom of the Opera e Hair, con addosso un abito tutto paillettato ispirato a Michael Jackson.

“Sono così orgogliosa che il teatro stia diventando più riflessivo nei confronti di una comunità che lo adora e, così facendo, ha acquisito nuovi artisti, nuovi creativi, nuovi fan. Ci ha mostrato storie che hanno ampliato il nostro mondo e aperto i nostri cuori e le nostre menti. E anche se non abbiamo risolto tutti i nostri problemi, sento che la frase “Great White Way” sta diventando sempre più un nickname che una guida pratica“, ha sottolineato DeBose nel suo monologo, ricordando come ben sette spettacoli in nomination siano stati scritti da drammaturghi neri. L. Morgan Lee di A Strange Loop, in trionfo nella notte, è diventata la prima persona apertamente transgender ad essere nominata per un Tony come miglior attrice, mentre il compositore di Six Toby Marlowe è diventato il primo vincitore non binario nella storia di Tony. “Amici miei, questi sono passi verso l’inclusione“, ha detto DeBose.

A Strange Loop, candidato a 11 Tony, ne ha vinti 2, compreso il più ambito. Quello per il miglior musical. Michael R. Jackson ha scritto il libretto, la musica e i testi di A Strange Loop, che si autodefinisce “The Big, Black & Queer American Musical”. Jackson è solo la quinta persona di sempre ad aver scritto da solo il libretto, la musica e i testi di un musical in trionfo ai Tony dal 1949 ad oggi. Prima di lui solo Rupert Holmes (The Mystery of Edwin Drood, 1986), Jonathan Larson (Affitto, 1996), Lin-Manuel Miranda (Hamilton, 2016) e Anaïs Mitchell (Hadestown, 2019). A Strang Loop parla di Usher, giovane compositore afroamericano omosessuale e sovrappeso che affronta varie sfide mentre cerca di scrivere uno show. A commentare le sue disavventure ci pensa un coro di sei persone che interpretano i vari personaggi incontrati da Usher, oltre che dare voce ai suoi pensieri mentre lavora come ghostwriter per un film di Tyler Parry.

Tra i produttori del musical anche Jennifer Hudson, che è così entrata nel ristrettissimo clan EGOT (ovvero coloro che hanno vinto un Oscar, un Grammy, un Tony e un Emmy), diventando la diciassettesima persona di sempre a riuscire nell’impresa. È la terza più giovane a completare la dopo Robert Lopez e John Legend, nonché la terza nera dopo Whoopi Goldberg e Legend.

Ma la serata è proseguita con la vittoria di Jesse Tyler Ferguson, volto di Modern Family, con Take Me Out, e il Tony andato a Matt Doyle per “Company”. Entrambi hanno baciato i rispettivi compagni. Nuovo Tony per la mitologica Patti LuPone, al suo terzo riconoscimento con “Company” dopo le interpretazioni per “Gipsy” e “Evita”. Notte anche italiana, quella vissuta a New York, grazie a Stefano Massini, autore di “The Lehman Trilogy”, pièce che ha conquistato cinque premi su otto nomination: miglior opera teatrale, miglior regia con Sam Mendes, miglior progettazione luci e scenografia, miglior attore protagonista con Simon Russell Beale. Tony Award alla carriera per l’iconica Angela Lansbury.

VINCITORI TONY AWARDS 2022

Best Play

“The Lehman Trilogy,” Stefano Massini and Ben Power

Best Musical

“A Strange Loop”

Best Revival of a Play

“Take Me Out”

Best Revival of a Musical

“Company”

Best Book of a Musical

“A Strange Loop,” Michael R. Jackson

Best Original Score (Music and/or Lyrics) Written for the Theatre

“SIX: The Musical,” Music and Lyrics: Toby Marlow & Lucy Moss

Best Performance by an Actor in a Leading Role in a Play

Simon Russell Beale, “The Lehman Trilogy”

Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Play

Deirdre O’Connell, “Dana H.”

Best Performance by an Actor in a Leading Role in a Musical

Myles Frost, “MJ”

Best Performance by an Actress in a Leading Role in a Musical

Joaquina Kalukango, “Paradise Square”

Best Performance by an Actor in a Featured Role in a Play

Jesse Tyler Ferguson, “Take Me Out”

Best Performance by an Actress in a Featured Role in a Play

Phylicia Rashad, “Skeleton Crew”

Best Performance by an Actor in a Featured Role in a Musical

Matt Doyle, “Company”

Best Performance by an Actress in a Featured Role in a Musical

Patti LuPone, “Company”

Best Scenic Design of a Play

Es Devlin, “The Lehman Trilogy”

Best Scenic Design of a Musical

Bunny Christie, “Company”

Best Costume Design of a Play

Montana Levi Blanco, “The Skin of Our Teeth”

Best Costume Design of a Musical

Gabriella Slade, “SIX: The Musical”

Best Lighting Design of a Play

Jon Clark, “The Lehman Trilogy”

Best Lighting Design of a Musical

Natasha Katz, “MJ”

Best Sound Design of a Play

Mikhail Fiksel, “Dana H.”

Best Sound Design of a Musical

Gareth Owen, “MJ”

Best Direction of a Play

Sam Mendes, “The Lehman Trilogy”

Best Direction of a Musical

Marianne Elliott, “Company”

Best Choreography

Christopher Wheeldon, “MJ”

Best Orchestrations

Simon Hale, “Girl From The North Country”

