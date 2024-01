Whoopi Goldberg: Trump cancellerà le persone gay se sarà rieletto

2 min. di lettura

Whoopi Goldberg è terrorizzata dalla possibile rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d’America. Il suo timore è particolarmente indirizzato alle persone LGBTIQ+:

Se Trump sarà rieletto le persone gay saranno cancellate

Il programma politico di Donald Trump sui diritti LGBTIQ+ indica con certezza che un secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca potrebbe essere un autentico disastro per la nostra comunità. Circa un anno fa, quando ha ufficializzato la sua nuova corsa alla presidenza, Trump ha detto chiaramente che vieterà qualsiasi ipotesi di transizione di genere delle persone di minore età, argomento che per l’ex presidente USA costituisce una “battaglia sui valori contro l’indottrinamento gender nelle scuole e contro il fenomeno crescente dei trans che in molti sport gareggiano con le donne“.

Whoopi Goldberg ha affrontato l’argomento durante il programma della ABC The View, commentando i sondaggi che fanno trapelare una certa disaffezione dei giovani elettori USA verso l’attuale presidente Joe Biden. Goldber ha sottolineato che tra Biden e Trump ci sono sostanziali differenze. Rivolgendosi all’elettorato giovane, Whoopi ha detto:

“Sono qui per dire che abbiamo tutto da perdere, è di questo che parliamo: vogliamo andare avanti, immaginare un mondo che faccia progressi dove tutti siano liberi di essere ciò che sono, dire ciò che vogliono, oppure no”

Goldber ha poi ricordato che Trump, in un’intervista a Fox News, senza mezzi termini ha pronunciato la parola dittatore (salvo rimangiarsi tutto proprio poche ore fa). Il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill (Washington) ci fu una violenta insurrezione durante la quale sostenitori di Donald Trump assaltarono il Campidoglio degli Stati Uniti. Ci furono scontri con le forze dell’ordine e per qualche ora tutto il mondo ha seriamente temuto che la democrazia americana fosse sul punto di essere rovesciata da Trump. Un evento che condusse successivamente a vari processi, ancora in corso, che potrebbero fermare la candidatura di Trump. Goldberg ha fatto chiaramente intendere come un personaggio di questo tipo sia pericoloso per la comunità LGBTIQ+.:

“Volete che qualcuno dica: ‘Il primo giorno diventerò un dittatore’. Chi dice questo, vi sta dicendo: ‘Vi manderò via, gente. Prenderò tutti i giornalisti, prenderò tutte le persone gay, le sposterò ovunque e le farò sparire'”

Parole durissime, che non sono tuttavia troppo lontane dalla verità. “Se questo è il paese che vuoi, sai per chi votare. Se questo non è il Paese che desideri, devi prendere una decisione” ha concluso l’attrice premio Oscar

Trump ha recentemente annunciato anche che, qualora rieletto, prenderà provvedimenti contro i media ostili. Un avvocato di Trump, durante una seduta in tribunale, ha dichiarato qualche giorno fa che il presidente potrà legalmente “eliminare i suoi avversari politici”.

A quanto pare non solo la comunità LGBTIQ+ ha motivo di tremare.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.