Ariana DeBose, amore da Oscar con Sue Makkoo

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sue Makkoo (@smakkoo)

Domenica notte ha riscritto la storia dell’Academy, in quanto prima attrice latina dichiaratamente queer a vincere un Oscar come miglior attrice non protagonista con West Side Story. Ariana DeBose è il nuovo che avanza in quel di Hollywood, con un discorso d’accettazione presto diventato virale: “Immaginatevi questa ragazzina queer, di colore, che ha trovato il cuore, il coraggio di fare quello che voleva, di andare avanti, ed ora è qui che festeggia. Per chiunque abbia mai messo in dubbio la vostra identità o ha cercato di impedirvi di viverla appieno, sappiate che c’è un posto anche per noi. C’è un posto per tutti!”.

Dopo aver vinto la statuetta Ariana ha sfilato sul red carpet del party Vanity Fair mano nella mano con Sue Makkoo, costumista di Broadway nonché sua fidanzata. Via social, Sue ha voluto celebrare lo storico Oscar vinto dalla compagna: “Di cosa sono fatti i tuoi sogni? Grazie Academy per averla vista!”. “Dovremmo tutti appoggiarci alle cose a cui sono destinate le nostre vite”. A corredo di queste parole un selfie direttamente dal Dolby Theatre.

In pochi mesi, grazie all’iconico ruolo di Anita che rese leggenda Rita Moreno 60 anni or sono, DeBose ha vinto un Golden Globe, il BAFTA, il Critics’ Choice Award e lo Screen Actors Guild Award. Per far suo l’Oscar Ariana ha dovuto superare Jessie Buckley, Judi Dench, Kirsten Dunst e Aunjanue Ellis.

Sue Makkoo ha 20 anni in più di Ariana, ha una figlia adulta e insegna nel dipartimento di teatro musicale alla Scuola di musica di Manhattan. A lungo costumista di Broadway, collabora anche con l’Università della California, con il programma MFA del Dipartimento di teatro e danza di San Diego. Makko e DeBose si sono incontrate dietro le quinte di Estate: The Donna Summer Musical. Ariana interpretava l’icoica Donna mentre Sue era la costumista dello spettacolo. Era il 2018, quattro anni dopo sono ancora felicemente innamorate.

Nella notte degli Oscar 2022, oltre ad Ariana in trionfo abbiamo visto anche Jessica Chastain dire stop all’omotransfobia, Jane Campion vincere l’Oscar alla regia per Il Potere del Cane, la dichiarazione d’amore a suo marito del regista di Encanto, le tre conduttrici sfottere la legge “Don’t Say Gay” della Florida, Kristen Stewart baciare l’amata sul red carpet così come hanno fatto Sue MakNiecy Nash e Jessica Betts.

© Riproduzione Riservata