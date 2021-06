Tormentoni estate 2021, quali saranno le hit della stagione? Ecco tutte le canzoni!

2 minuti di lettura

L’estate sta tornando. Manca ancora una settimana abbondante al ritorno effettivo della bella stagione, ma il calendario dei potenziali tormentoni ha già iniziato a macinare da tempo dischi d’oro e di platino. D’altronde, affinché le canzoni previste per i mesi più caldi dell’anno inizino a circolare in radio e sulle piattaforme di streaming, è necessario anticipare i ritmi biologici. Tanti i brani che si candidano ad hit, ma quale riuscirà a dominare per davvero nelll’estate 2021? Ecco la lista delle canzoni che aspirano al titolo di tormentone di stagione!

Partiamo dai fenomeni televisivi. Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non si danno compiti per le vacanze, tutt’al più si regala al pubblico qualche brano da ascoltare fra un tuffo e l’altro, già considerabili tormentoni. Quest’anno sono ben quattro le canzoni che stanno ottenendo un ottimo riscontro: Malibu di Sangiovanni, Las Vegas di Tancredi, Loca di Aka7even e 0 passi di Deddy.









Rimanendo in area talent, spaziando tra Amici di Maria De Filippi e X Factor, non possiamo non menzionare i brani pensati per l’estate da tre fuoriclasse, sulla piazza ormai da più di un decennio: Alessandra Amoroso con Sorriso Grande (colonna sonora degli Europei di Calcio, qui la gallery con alcuni dei giocatori più sexy), Emma in collaborazione con Loredana Bertè con Che Sogno Incredibile e Annalisa con Movimento Lento, nella versione feat. con Federico Rossi (che da solista ha rilasciato qualche settimana fa Pesche). Se Gaia ha collaborato nientepopodimeno con Sean Paul nella carioca Boca, Noemi osserva il mare al tramonto a Fregene con MAKUMBA, insieme al conterraneo Carl Brave. Francesca Michielin fa coppia con Samuel – vincitrice e giudice di X Factor – in Cinema, Roshelle sceglie invece Gue Pequeno e Mecna per Ti amo, ti odio, vanno per conto loro e fanno un salto negli anni ’80 i The Kolors con Cabriolet Panorama. Menzione speciale per Giusy Ferreri, tra le regine dell’estate italiana, che propone una nuova collaborazione con Takagi e Ketra con Shimmy shimmy.

Federica Carta e Mydrama si trovano per Tocca a me, Fulminacci balla a Fiumicino in Tattica, mentre Mara Sattei lascia per un attimo le produzioni di thaSupreme per collaborare con Gazzelle in Tuttecose. Annunciato in uscita l’11 giugno prossimo Falene, il nuovo singolo di Michele Bravi con la band britannica Sophie and the Giants (che con Hypnotized hanno dominato le classifiche sul finire dell’estate 2020). Sempre per lo stesso giorno è prevista l’uscita dell’album di Mahmood Ghettolimpo, la pubblicazione dell’inedito Mille del trio Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti e Mohicani dei Boomdabash con Baby K (anche il suo album Donna sulla luna sarà disponibile da venerdì).

Non possono mancare all’appello Madame, voce rivelazione degli ultimi mesi, che nonostante la fortissima LUNA ft. Gaia presente nell’album appena pubblicato, punta tutto su MAREA per l’estate 2021. Elettra Lamborghini, invece, dopo l’esperienza di opinionista a L’Isola dei Famosi indossa il cappello da cowgirl e spara all’impazzata nella sua Pistolero. J-Ax e Jake La Furia si scatenano con Salsa, Fred De Palma richiama i ritmi latini in Ti raggiungerò, colonna sonora di una promozione telefonica già da alcune settimane, mentre Rocco Hunt ritrova Ana Mena in Un bacio all’improvviso dopo il grande successo di Un passo dalla luna. Ultimo, ma non per rilevanza, Shade, che con la sua In un’ora fa da sigla al programma di discovery+ Love Island.

Ce n’è per tutti gusti, la musica italiana non si è risparmiata in quanto a tormentoni per l’estate 2021. Quale brano ascolterete, canterete e ballerete di più sulle spiagge, in montagna, in compagnia dei ritrovati amici?