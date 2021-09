Ucraina, migliaia di persone al Kiev Pride: “Basta omotransfobia!”

2 minuti di lettura

Quasi 7.000 persone si sono radunate a Kiev, capitale d’Ucraina, per l’annuale Pride cittadino. Una marcia pacifica, come vuole tradizione, annullata nel 2020 causa Covid-19 e ora tornata più forte e necessaria che mai, per quanto negli ultimi anni la posizione ucraina sui diritti LGBT sia profondamente cambiata, rispetto a Russia, Polonia o Ungheria.

I partecipanti al Pride hanno mostrato striscioni, slogan e cartelli con messaggi come “Disability Love Pride” e “Leave No One Behind”, chiedendo uguaglianza, diritti e rispetto. “Siamo stanchi di aspettare il cambiamento e di sopportare intimidazioni sistematiche, pressioni, interruzioni di eventi pacifici, attacchi agli attivisti e alla comunità LGBT“, hanno ribadito i manifestanti in una nota ufficiale. “Chiediamo cambiamenti qui e ora, perché vogliamo vivere liberamente nel nostro Paese”.

Polizia presente in massa sul posto, con l’ambasciatrice britannica Melinda Simmons in piazza insieme ai manifestanti. Leni Emson, direttore dell’organizzazione non governativa KyivPride, si è detta soddisfatta di questo decimo Pride a Kiev, sottolineando come l’omotransfobia nel Paese non vada sottovalutata. Secondo un sondaggio di “Rating”, il 47% degli ucraini intervistati ha condiviso una visione negativa della comunità LGBTQ+.

Lo scorso agosto, al Pride di Odessa, c’erano stati scontri tra neonazisti e le forze dell’ordine. In Ucraina il matrimonio egualitario è vietato dalla Costituzione, mentre l’adozione per i single, anche se omosessuali, è consentita. Ma non per le coppie LGBT. Dal 2015, infine, esiste una legge contro la discriminazione LGBT.

Відпрайдували у Києві! Дякуємо всім всім всім, було дуже яскраво і тепло попри дощ та холодну погоду! ❤️🧡💛💚💙💜#kyivpride #gau #lgbt pic.twitter.com/ou8WPN0aTb — Гей-Альянс Україна / Gay-Alliance Ukraine (@upogau) September 19, 2021

So fantastic to be out on the streets alongside my cool @UKinUkraine colleagues and friends supporting LGBTQ groups in Ukraine #Pride2021 #kyivpride @KyivPride #Ukraine pic.twitter.com/HFoUbzSOVF — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 19, 2021