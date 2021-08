Ucraina, scontri al Pride di Odessa tra neonazisti e poliziotti (i video)

< 1 minuto di lettura

La polizia è stata costretta ad intervenire con la forza e ad arrestare dozzine di teppisti che hanno assaltato il Pride di Odessa, in Ucraina. Andato in scena il 28 agosto scorso, il Pride ucraino è stato ancora una volta segnato dalla violenza degli estremisti di destra del gruppo neonazista Tradition and Order, che hanno provato in tutti i modi a frenare la pacifica manifestazione a sostegno dei diritti LGBT.

I membri di Tradition and Order hanno lanciato gas lacrimogeni tra i manifestanti, mentre la polizia ha disperatamente cercato di proteggere i partecipanti al Pride. Gli organizzatori sono stati costretti a ritardare i festeggiamenti dell’Odessa Pride di oltre un’ora per motivi di sicurezza.

“Un gruppo di giovani ha iniziato ad attaccare la polizia senza motivo”, ha detto ai giornalisti Mykola Semenyshyn, capo della polizia nazionale a Odessa Oblast, “è chiaro che la polizia ha usato mezzi adeguati per fermarli”.

Mentre i manifestanti di estrema destra picchiavano la polizia, almeno 29 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Il dipartimento di polizia di Primorsky ha arrestato 51 membri di Tradition and Order per violenze contro la polizia, rivolte e teppismo. Anche l’Odessa Pride dello scorso anno venne segnato dalle violenze da parte dei teppisti ultranazionalisti.