Fan fa coming out grazie a Heartstopper: “Mi ha aiutato tanto”

Heartstopper non è solo la serie più amata del momento, ma anche un rassicurante e positivo incoraggiamento per tutte le persone queer, in particolare modo quelle più giovani: è il caso di Esme, adolescente non binary (i suoi pronomi sono lei o they singolare) che ha trovato il coraggio di fare coming out – dopo sette anni di preparazione – proprio grazie allo show di Alice Oseman.

Esme ha raccontato a Pink News che la scena in cui Nick (Kit Connor) racconta a sua madre (Olivia Colman) di essere bisessuale è stata fondamentale per il suo percorso. Il momento – considerato uno dei più commoventi dell’intera stagione – vede Colman accogliere il figlio con tutta la spontaneità e dolcezza che merita. “Mi sono dettə: Immagina se lo facessi – immagina se facessi coming out con i miei genitori utilizzando una scena di Heartstopper”. Dopo aver visto la serie, Esme ha trovato la sicurezza per il grande passo, inviando quella scena ai genitori e riuscendo a comunicare con le immagini quello che lə terrorizzava a parole. “Mi è sembrato il modo giusto per farlo” ha spiegato Esme “Mi ha aiutato tantissimo. Non volevo semplicemente dire loro: Sono queer e basta. Volevo fargli capire quanto fosse importante per me“.

Dopo il coming out, Esme ha dichiarato a Pink News che i genitori sono stati molto carini con lei: sua madre era leggermente confusa in un primo momento, per poi comprendere “lo spirito generale” della situazione e rassicuarlə che per loro non sarebbe cambiato nulla. L’adolescente ha condiviso la notizia su Twitter, ringraziando pubblicamente l’autrice Alice Oseman e l’intero team per aver creato “dei personaggi in grado di aiutarla in un modo indescrivibile“, facendolə sentire normale e accoltə.

Il post è stato successivamente ricondiviso dallo stesso Connor, che ha commentato emozionato: “Questo. Questo è il motivo per cui l’abbiamo fatto.”

