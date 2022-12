Una moda politica, radicale e ribelle, Pierpaolo Piccioli è designer dell’anno al British Fashion Award

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Pierpaolo Piccioli ha vinto il premio come Designer of The Year ai BMA (British Fashion Award) 2022, istituiti dal British Fashion Council.

Avevamo già parlato di come il direttore creativo fosse fuoriuscito da ogni regola precostituita, schierandosi apertamente contro la propaganda violenta e retrograda della nostra classe politica e promuovendo un’idea di moda progressista (la sua sfilata a Piazza di Spagna lo scorso Giugno è stata un trionfo di età, etnie, e corpi diversi).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino (@maisonvalentino)

Premiato dall’attrice Florence Pugh, questo è l’ennesimo trionfo per Piccioli così come per tutto il team parte della Maison Valentino, in grado di trasformare “idee in realtà” e portare poesia nel proprio lavoro: “Dedico questo premio al signor Valentino e al signor Giammetti che hanno creato questa azienda, a tutte le persone che lavorano da Valentino e che contribuiscono a rendere questo sogno più grande.” ha detto il designer durante il ringraziamento, concludendo: “Non vogliamo essere subito già così, senza sogni”.

Una vittoria che Piccioli considera un reminder di come nell’era del realismo, invita ad affrontare la realtà, anche quando è pesante: “Vogliamo portare cambiamenti positivi attraverso il potere della bellezza” scrive il designer su Instagram, postando una foto che lo ritrae festeggiare insieme all’intero team presso il Royal Albert Hall di Londra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Piccioli (@pppiccioli)

Una bellezza che diventa specchio per ogni genere, etnia, e forma e che attraverso la moda ha l’obiettivo di creare un ambiente dalla ‘creatività accogliente’ in quanto, come sottolinea nel suo post, la cultura della moda stessa è fondata sulla creatività.

La moda è per Piccioli è prima di tutto un linguaggio potente da cui deriva un’enorme responsabilità, che il designer considera riflesso dei propri valori e manifesto delle proprie intenzioni, scrivendo: “La moda può essere radicale, consapevole, e un atto politico di ribellione. Ed è questo che amo”.

© Riproduzione Riservata