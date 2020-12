L’Ungheria cancella le persone trans per via costituzionale: “La famiglia è solo uomo e donna”

Il parlamento ungherese ha appena approvato una serie di emendamenti costituzionali che avranno un impatto spaventoso sulla comunità LGBTI, come denunciato dall’attivista Rémy Bonny. A due settimane dallo scandalo dell’orgia gay che ha coinvolto l’omofobo conservatore Jozsef Fidesz, Victor Orban è tornato all’attacco.

Alla costituzione ungherese sono stati infatti aggiunti articoli in riferimento ad un’“educazione cristiana” e al “diritto dei bambini di auto-identificarsi con il sesso con cui sono nati”. In pratica, le modifiche vieteranno costituzionalmente i cambiamenti legali di genere, già vietati per legge a inizio 2020, a inizio pandemia. Modifiche che negheranno inoltre alle scuole la possibilità di organizzare seminari sull’uguaglianza LGBTQI, poiché gli istituti sono tenuti a “fornire un’istruzione secondo i valori basati sull’identità costituzionale e sulla cultura cristiana dell’Ungheria“.

La costituzione d’ora in poi vieterà anche l’adozione da parte delle coppie dello stesso sesso. Costituzionalmente parlando, saranno genitori solo persone di sesso opposto e solo coppie etero e sposate potranno adottare. “La madre è una donna, il padre è un uomo“, con questa folle motivazione.

Nuovi e moderni processi ideologici nel mondo occidentale – che sollevano dubbi sulla non creazione di uomini e donne – minacciano il diritto dei bambini a uno sviluppo sano sancito dalla Costituzione ungherese. Al fine di garantire questo denominato appositamente diritto del bambino, è necessario garantire il diritto del bambino all’identità corrispondente al sesso di nascita, che lo Stato deve tutelare con tutti i mezzi a sua disposizione. La nascita non è un dono che può essere cambiato: le persone nascono maschio o femmina. E la dignità umana include quindi il diritto di ogni bambino a un’identità personale, appropriata al suo sesso alla nascita, parte della quale è quella di godere della protezione contro le interferenze mentali o biologiche che influiscono sulla sua identità fisica e integrità mentale.

Nella giornata di ieri il ministro ungherese per la famiglia Katalin Novak ha diffuso un video in cui ha chiesto alle donne di rimanere a casa per prendersi cura dei propri figli, ricordando loro di non aspettarsi stipendi pari a quelli dei mariti. Perché mai arriveranno.

“Lo scandalo Szajer ha dimostrato che ci sono persone LGBTI tra tutti i gruppi della società, dai liberali ai conservatori. Per Orban, attaccare la comunità LGBTI non ha nulla a che fare con la religione o l’ideologia. La comunità LGBTI è solo un altro capro espiatorio nella sua guerra contro la democrazia e l’Unione europea“, ha tuonato Rémy Bonny. “Il partito al governo abusa del COVID-19 per cancellare la Costituzione. Durante il primo lockdown il Parlamento ha adottato l’articolo 33, che vietava i cambiamenti legali di genere. Questa volta, il Parlamento ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, modificando la Costituzione. Riformando silenziosamente l’Ungheria in un culto cristiano ultraconservatore, il governo di Viktor Orban ha un obiettivo: abolire la democrazia. Orban attacca costantemente l’Unione europea. Allo stesso tempo la sua amministrazione sta (ri) stabilendo i legami con la Russia. Questa è l’ultima possibilità per l’Europa, e per il popolo ungherese, di difendere la democrazia e i diritti fondamentali. Un’Europa senza valori non è degna di essere chiamata Unione“.