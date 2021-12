Uomini e Donne, Andrea Nicole saluta tutti insieme a Ciprian tra urla e parole grosse

< 1 minuto di lettura

Come anticipato la scorsa settimana, Andrea Nicole ha salutato Uomini e Donne scegliendo Ciprian. Ma in modo decisamente inusuale. La prima storica tronista transgender del programma ha infatti scelto uno dei corteggiatori al di fuori dello studio televisivo, passando la notte con lui. In studio, quando Andrea Nicole ha confessato quanto avvenuto alle spalle della redazione, è successo di tutto.

La 29enne milanese ha chiesto scusa all’altro corteggiatore Alessandro, “per le tempistiche e le modalità“. Tornata a casa dopo aver registrato una puntata, Andrea Nicole si è ritrovata Ciprian sotto casa, al citofono. “Entra, parliamo di quello che è successo un po’ in tutto il percorso. E passiamo la notte insieme”. Ed è qui che si è scatenato il putiferio, tanto sui social quanto in studio.

Gianni Sperti ha infatti pesantemente attaccato Andrea Nicole e Ciprian, urlandogli contro: “State zitti entrambi, siete due disonesti. Disonesta è lei, con tutto quello che la produzione e il programma ha fatto per lei, non alza la cornetta per dire “Ciprian è qua, portatemelo via”. Sei una disonesta! Avete fatto bene a scegliervi, siete uguali”.

Anche Tina Cipollari ci ha messo del suo, con un ulteriore carico da novanta fatto di accuse e grida sguaiate. Si chiude così, nel peggiore dei modi, uno dei ‘troni’ più apprezzati degli ultimi anni (qui tutto il percorso di Andrea Nicole).