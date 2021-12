Uomini e Donne, Andrea Nicole ha fatto la sua scelta. Ma è caos in studio

< 1 minuto di lettura

Dopo mesi di corteggiamento serrato da parte di Ciprian e Alessandro, Andrea Nicole, prima tronista dichiaratamente transgender della storia di Uomini e Donne, avrebbe fatto la sua scelta. Nella puntata registrata ieri, come spoilerato dal profilo IG Uominiedonneclassicoeover, la 29enne milanese avrebbe sbalordito tutti, presentandosi in studio direttamente con Ciprian, dopo aver passato la notte insieme a lui.

Trovata inusuale, perché la storia del programma richiede un canovaccio scenografico ad hoc per la scelta finale, tanto da far indispettire persino Maria De Filippi, come riportato da Il Vicolo delle News. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti avrebbero criticato Andrea Nicole e Ciprian per la spiazzante mossa, con Alessandro ‘scioccato’. Un terremoto che andrà in onda nei prossimi giorni, su Canale 5.

Ciprian si sarebbe presentato da Andrea Nicole senza telecamere al seguito e senza aver prima avvisato la redazione, rimasta all’oscuro di tutto. I due avrebbero passato la notte insieme e il giorno dopo, ovvero ieri, si sarebbero presentati in studio come coppia.

La ‘scelta’ di Andrea Nicole è quindi ricaduta su colui che da subito l’aveva colpita, con tanto di bacio in esterna. Il pubblico da casa, soprattutto nelle ultime settimane, si era schierato al fianco di Alessandro, ritenuto più ‘genuino’ e ‘credibile’ del ‘rivale’, con la sorpresa della mamma di Andrea Nicole in collegamento che sembrava potesse aver fatto breccia nel cuore della tronista. Ma così non è stato, perché Andrea, vera regina di questa edizione di Uomini e Donne, ha scelto Ciprian.

Un’edizione che ha visto Andrea Nicole raccontare il proprio percorso di accettazione, la propria transizione, il proprio coming out in famiglia, le difficoltà vissute tra psicologi e pensieri suicidi, fino al romantico finale con Ciprian co-protagonista.