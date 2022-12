Uomo gay accusa app di salute mentale: “Ha provato a farmi una terapia di conversione”

0:00 Ascolta l'articolo

BetterHelp è una piattaforma di salute mentale che dal 2013 fornisce servizi di consulenza e terapia online attraverso l’interazione e la comunicazione telefonica e di testo. Ebbene un uomo gay cresciuto in una famiglia cristiana conservatrice del Tennessee, tale Caleb Hill, ha accusato l’app di terapie di conversione.

Hill è stato cacciato di casa dopo aver fatto coming out con la sua famiglia e dopo aver sperimentato l’isolamento e la depressione si è rivolto a BetterHelp proprio per ricevere aiuto. L’app promette ai propri utenti “una corrispondenza terapeutica personalizzata che si adatta alle vostre preferenze ed esigenze“.

Hill ha confessato al Wall Street Journal che la sua più grande preoccupazione è sempre stata la mancanza della sua famiglia. Ed è qui che il terapeuta di BetterHelp che ha interagito con lui gli avrebbe consigliato a “smettere di essere gay“, in modo da potersi riunire con mamma e papà.

“Il terapeuta mi ha detto che se avessi scelto di tornare a quello che ero negando quei sentimenti, avrebbe potuto portarmi dove dovevo essere“, ha affermato Hill. Ad accompagnare la denuncia uno screenshot, che dimostra come Hill abbia richiesto un terapista dichiaratamente LGBTQ+. Peccato che il “terapista personalizzato” con cui BetterHelp lo ha abbinato non fosse specializzato in tali problematiche. Non a caso, il sito web personale del terapeuta a cui Hill è stato associato sottolinea come come l’uomo pratichi la “consulenza cristiana“.

“Mi ha detto che o sacrifichi la tua famiglia o sacrifichi l’essere gay”. “Avevo bisogno di qualcuno che mi dicesse che ero gay e che andava bene. Ho ottenuto l’esatto contrario“, ha sottolineato Caleb. “Ha detto che se volevo tornare dalla mia famiglia, avrei dovuto riflettere seriamente sull’avere contatti fisici con un uomo, perché dopo sarebbe stato molto più difficile.”

Citando la riservatezza del paziente, BetterHelp ha rifiutato la richiesta di commenti da parte del Wall Street Journal. Il terapeuta in questione, Jeffrey Lambert, ha dato la medesima risposta. “Data la portata del servizio, le esperienze sfortunate e negative non sono del tutto inevitabili”, ha precisato l’app una dichiarazione scritta. “Questo è vero in tutti i contesti terapeutici, sia tradizionali che online”.

Sebbene i clienti possano cambiare terapista se lo desiderano, Hill ha affermato che questa esperienza lo ha scoraggiato dal vedere altri terapisti per paura di ricevere la stessa risposta omofoba. L’uomo si è detto convinto che il suo terapieuta abbia utilizzato una tecnica di terapia di conversione. BetterHelp, dal canto suo, ha recentemente pubblicato sul proprio blog i pericoli derivanti dalla terapie di conversione. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: “Se abbiamo informazioni sul fatto che un terapista conduca terapie di conversione o pratiche simili, verrebbe rimosso dalla piattaforma”.

Caleb Hill ha salutato la piattaforma BetterHelp inviando un’e-mail al suo terapista, in cui ha scritto: “Ho finalmente aperto la porta della prigione che mi ero costruito, e il pensiero di tornare indietro mi uccide. Mi ucciderà se torno a chiudermi un’altra volta”.

