US Open, per la prima volta 2 tenniste dichiaratamente LGBTQIA+ si sono sfidate in un Grande Slam

0:00 Ascolta l'articolo

Una partita storica, quella andata in scena nel weekend agli US Open 2023 tra Daria Kasatkina e Greet Minnen, finita 6-3 6-4 per la 26enne atleta russa, in grado così di battere la coetanea belga. Una partita mai vista prima perché per la prima volta nella storia degli Slam, maschili e/o femminili che siano, due tenniste dichiaratamente LGBTQIA+ si sono sfidate.

Non era mai capitato prima. In passato la leggendaria Billie Jean King giocò contro Martina Navratilova, ma quest’ultima non aveva ancora fatto coming out.

Nonostante la sconfitta, Minnen è apparsa di buon umore a fine partita, sottolineando come sia stato per lei un “piacere” fare la storia insieme alla collega russa.

Kasatkina e Minnen scrissero una pagina di storia anche nel 2019, quando giocarono insieme in doppio a Wimbledon, diventando così le primi giocatrici apertamente LGBTQIA+ a fare coppia in uno slam. Poco dopo Minnen ha abbracciato un’altra prima volta, avendo affrontato la sua ex compagna Alison Van Uytvanck durante un evento del World Tennis Association (WTA) Tour a Karlsruhe. Dopo la vittoria di Van Uytvanck contro Minnen, la coppia si salutò a rete con un dolcissimo bacio.

Un anno fa Kasatkina ha parlato apertamente del proprio orientamento sessuale, dicendo di sentirsi “molto meglio” dopo aver fatto coming out. “Mi sono tolto questa pressione dalle spalle perché quando devi pensare al tennis ma anche pensare ad alcune cose profonde nella tua testa, semplicemente non va bene. Ricordo che dopo aver detto tutte queste cose, mi sentivo molto meglio. È stata una delle migliori decisioni dell’anno passato e sono soddisfatta del risultato. E grazie alle persone che mi sono state accanto, sostenendomi“.

Oggi, lunedì (4 settembre), Kasatkina gareggerà contro Aryna Sabalenka, numero due del mondo. C’è in gioco il quarto di finale degli US Open.

© Riproduzione Riservata