Billie Jean King vs. Ron DeSantis: “Probabilmente ha bambini gay in famiglia”

80 anni il prossimo 22 novembre, Billie Jean King è ancora oggi considerata una delle migliori tenniste della storia, con 78 titoli WTA vinti in carriera, 12 dei quali in singolare. Fondatrice della Women’s Tennis Association, e meravigliosamente interpretata da Emma Stone in La battaglia dei sessi di Jonathan Dayton e Valerie Faris, King, prima atleta statunitense a riconoscere apertamente di aver intrattenuto una relazione omosessuale nei primi anni ’80, ha sparato a zero contro Ron DeSantis, governatore della Florida che sta minando i diritti delle persone LGBTQIA+ dello Stato.

“Penso che sia triste“, ha sottolineato Billie Jean. “Mi piace molto l’inclusione, ognuno è il suo sé autentico. Tutti conoscono il mio viaggio personale, in cui credevo di essere etero. Ho capito più tardi nella vita che non lo ero. Ho dovuto capire chi fossi, quale fosse il mio io autentico. Non ho alcun controllo su ciò che sta facendo il governatore. Probabilmente ha bambini gay in famiglia. Dirà che probabilmente non è vero, ma scommetto di sì. La maggior parte delle persone ha parenti gay, anche se non lo sa. Io da sempre mi occupo di inclusione. In un qualunque consiglio non dovrebbero esserci solo le persone come te, che ti somigliano, che la pensano come te. È importante avere persone che la pensano diversamente. È così che vinci davvero. Ottieni grandi idee da così tante fonti diverse nella vita. È davvero importante essere aperti“.

Parole che la leggendaria Billie Jean King ha rilasciato al Palm Beach Post.

Anti-abortista, anti-gender, di origini italiane con tutti i suoi bisnonni nati nel Bel Paese tra le provincie di L’Aquila, Benevento, Avellino e Campobasso, Ron DeSantis ha voluto e firmato la cosiddetta legge “Don’t Say Gay, Don’t Say Trans” che vieta “l’istruzione scolastica da parte del personale scolastico o di terzi su orientamento sessuale e/o identità di genere”, prendendo così di mira gli alunni più giovani e gli insegnanti, LGBTQ+ e non, immaginando classi sempre meno inclusive che non faranno altro che stigmatizzare e isolare ulteriormente i giovani LGBTQ+. DeSantis ha inoltre firmato un divieto sportivo transfobico (“Fairness in Women’s Sport Act”), che impedisce alle ragazze e alle donne trans nelle scuole secondarie e nei college della Florida di partecipare a sport femminili, singoli e/o di squadra. Il disegno di legge lungo ben 73 pagine, tra le altre cose, afferma che “mantenere l’equità per le opportunità atletiche delle donne è un importante interesse dello Stato”. Non contento, vuole ora vietare l’uso dei nomi e dei pronomi degli studenti trans e non binari.

Sposata con Larry King dal 1965 al 1987, Billie Jean King è poi convolata a nozze nel 2018 con Ilana Kloss. Nel 2018 ha pubblicamente criticato Margaret Court, collega/rivale da sempre orgogliosamente omofoba nonché regina degli slam, avendone vinti 24. Purtroppo, nessuna come lei.

