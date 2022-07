Daria Kasatkina in lacrime, la tennista russa fa coming out: “Amo Natalia Zabiiako” – VIDEO

2 min. di lettura

25enne tennista russa, ex numero 10 al mondo e numero uno in patria, Daria Kasatkina ha coraggiosamente fatto coming out, annunciando di essere felicemente fidanzata con una donna.

Kataskina ha rivelato anche il nome della compagna, ovvero la pattinatrice olimpica russa Natalia Zabiiako. Daria è scoppiata in lacrime nel condividere la sua verità in una lunga intervista pubblicata su YouTube dalla vlogger russa Vitya Kravchenko. Kataskina, che attualmente non vive in Russia, ha poi caricato un’adorabile fotografia di lei e l’amata Zabiiako sul proprio profilo Instagram.

“Vivere nascosti è impossibile, non ha senso“, ha rivelato Kasatkina a Kravchenko nel corso dell’intervista, registrata a Barcellona. “Almeno non nel lungo periodo. È troppo difficile. È inutile. Sei completamente concentrata solo su questo, fino a quando non scegli di fare coming out. Certo, sta a te decidere come farlo, quando raccontarlo e quanto raccontare. Vivere in pace con te stessa è l’unica cosa che conta. E vaffanc*lo a tutti gli altri.”

Il coming out di Daria Kasatkina è di portata enorme, perché tennista numero uno del Paese, arrivata fino alla semifinale degli Open di Francia pochi mesi or sono. Un coming out che arriva nel pieno di un ulteriore inasprimento della cosiddetta legge “contro la propaganda gay”, che Vladimir Putin vorrebbe allargare a tutta la popolazione, e non solo a “protezione dei minori”. Se così fosse, la censura omotransfobica sarebbe totale. Quando le hanno chiesto se “non hai paura che ti portino via la casa dopo le dichiarazioni che hai fatto? Questo pensiero non ti è passato per la mente? Non hai paura che non potrai più tornare in Russia, per esempio?“, Kasatkina è scoppiata in lacrime, per poi augurarsi che l’invasione in Ucraina possa finire il prima possibile.

Daria ha rivelato di non aver “mai” tenuto la mano della sua ragazza in pubblico. “A giudicare da come stanno andando le cose in Russia, noi persone queer non andremo mai bene”. “Così tante cose sono tabù in Russia. Questa idea che qualcuno possa volere essere gay o diventarlo è ridicola. Penso che non ci sia niente di più facile in questo mondo che essere etero. Seriamente, se fosse possibile sceglierlo, nessuno sceglierebbe di essere gay. Perché complicarsi la vita, soprattutto in Russia? Qual e il punto? È importante parlare di queste cose. È importante per i giovani che hanno difficoltà e hanno bisogno di sostegno. Credo sia importante che le persone influenti dello sport, o di qualsiasi altra sfera, ne parlino. Questo aiuta”.



Nel 2018 Daria è arrivata ai quarti di finale di Wimbledon.

27 anni, la sua compagna Natalia Zabiiako è una pattinatrice artistica su ghiaccio estone naturalizzata russa, medaglia d’argento nella gara a squadre alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 in coppia con Aleksandr Ėnbert. Zabijako ha vinto anche un bronzo mondiale ed uno europeo.

