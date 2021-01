Infermiere chiede al compagno di sposarlo mentre lo vaccina contro il Covid-19 – il video è virale

Nella brutta storia del Covid-19, il capitolo del vaccino è finalmente iniziato e sta procedendo, anche se lentamente. Ma già da queste prime ore si può sorridere, con un’originale proposta di matrimonio tra due infermieri.

Questa è la storia di Eric Vanderlee, infermiere di Canton, in South Dakota, e il suo fidanzato Robby Vargas-Cortes, il quale è un coordinatore infermieristico. Entrambi lavorano nell’ospedale della città americana. Eric è uno degli infermieri incaricati di fare la prima dose di vaccino agli operatori sanitari, compreso il suo ragazzo Robby.

Ed è stato Eric, poco prima di ricevere il vaccino, a presentarsi a Robby con un anello di fidanzamento, in ginocchio davanti a lui.

L’emozionante scena della proposta di matrimonio al momento del vaccino Covid

Eric, seduto sulla sedia davanti a Robby prima del vaccino, ha alzato la manica della maglietta per scoprire il braccio, nel punto dove solitamente si fa la puntura. Ma c’era già un cerotto. A quel puto il coordinatore infermieristico ha tolto il cerotto, mostrando l’anello che aveva scelto per la proposta al suo fidanzato.

“È stato un anno particolare e sai che è stato un viaggio divertente averti nella mia vita“. Queste le parole di Eric Vanderlee, mostrando l’anello al suo promesso sposo, il quale ha risposto con un sì. Intorno a loro, un coro di applausi e grida di gioia. Eric e Robby fanno coppia da ben cinque anni, ma già da tre Eric aveva pronto l’anello per chiedere ufficialmente la mano al ragazzo. Stava aspettando il momento giusto, e la fine di questa pandemia non poteva che essere il migliore.

Avevo l’anello da tre anni, ma questo mi è sembrato il momento migliore per fare la proposta. Ci stiamo avvicinando alla fine di questo incubo. Il vaccino è una specie di nuovo capitolo che si apre per tutti noi.

La proposta è avvenuta il 23 dicembre, ma i due fidanzati hanno scelto di iniziare a programmare il matrimonio solo dopo la fine della pandemia, in modo da festeggiare con tutti i parenti e amici.

La dolce storia è stata raccontata dal New York Times, che ha scritto come questa dimostrazioni di amore sia una luce in un anno buio. Ha anche sottolineato che entrambi si sono dati da fare per combattere il Covid. Eric, in questa pandemia, ha anche perso il nonno 86enne, a novembre.