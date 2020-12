Vaccino Covid-19, precedenza alle persone sieropositive mentre c’è chi grida al complotto

In compenso, abbiamo diversi personaggi piuttosto conosciuti che si domandano: “Perché in 40 anni non si è mai scoperto il vaccino contro l’HIV e in meno di un anno abbiamo già quello contro il Covid 19?”.

Stiamo parlando di Gianluigi Nuzzi, giornalista collaboratore di La Verità, il quale ha proprio chiamato al complotto dopo aver riscontrato questa stranezza. Su Facebook, ha difatti scritto: “Oltre 30 anni di ricerche nessun vaccino per l’HIV. In meno di 1 anno è pronto il vaccino per il Covid. A voi non sembra strano? Forse c’è qualcosa che non va?”

Purtroppo non è il solo. Con l’arrivo del vaccino Pfizer, infatti, in molti hanno scatenato un surreale parallelismo tra Covid e HIV/AIDS. Niente di più sbagliato. Chi grida al complotto dovrebbe leggere i seguenti punti su cui riflettere.

Partiamo dal fatto che il virus dell’HIV è molto diverso rispetto a quello del Sars-Cov-2. Con una forma diversa, cambia anche il suo modo di agire, e quindi anche le “armi” che si possono utilizzare per fermarlo.

Per il virus del Covid, inoltre, il nostro sistema immunitario può sviluppare delle difese per difendersi, non è così per l'HIV, poiché è un virus che attacca il sistema immunitario e lo distrugge.

Il Sars-Cov-2 è più simile a virus già affrontati e debellati, come SARS e MERS. Questo ha aiutato i ricercatori, che avevano una base da cui partire per i loro studi. L'HIV era un virus nuovo e più complesso, senza parenti da cui trovare una cura.

La burocrazia. Purtroppo, ogni studio deve essere prima autorizzato. Vista la crisi sanitaria ed economica, questo passaggio è stato "saltato", partendo subito con le ricerche in laboratorio.

Rispetto al Sars-Cov-2, l'HIV muta più velocemente e più volte.

Pensiamo anche sulla trasmissione: per il Covid, bastano un bacio e un abbraccio. Per contrarre l'HIV, ci deve essere lo scambio di fluidi corporei (rapporti sessuali), il venire a contatto con sangue di un sieropositivo, oppure il latte materno (tra madre e figlio).

A confermare questo illustri nomi in campo scientifico come il professor Jean-Daniel Lelièvre, capo di immunologia clinica dell’ospedale Henri Mondor.