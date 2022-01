GF Vip: Eleonoire Ferruzzi attacca Valeria Marini “Mi ha definita travestito” – VIDEO

2 minuti di lettura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)



Valeria Marini è molto apprezzata dal mondo LGBTQ+ e non è possibile pensare che non sappia la differenza tra la parola “travestito” e “transgender”. È il cuore del video polemico con cui Elenoire Ferruzzi accusa Valeria Marini di averla dispregiativamente appellata con il termine “travestito” nella casa del Grande Fratello Vip.

“Parlando di altre cose con Katia Ricciarelli, Valeria Marini ha fatto il mio nome (…), e ha detto perché lei è un nostro amico, è un travestito con le unghie molto lunghe“

Questa la frase incriminata. Ferruzzi ricorda di essere “transessuale” e non “travestito”. E ricorda che “oggi esiste una terminologia esatta per definire le persone LGBT, anche se io detesto la catalogazione, e io credo che a qualsiasi persona dia fastidio essere etichettato come travestito, perché è un termine dispregiativo, soprattutto quando viene usato su una persona transessuale come posso essere io e come possono essere altre“.

“Mi ha dato molto fastidio. È una disinformazione totale e non può essere divulgata all’interno di un programma che vedono milioni di persone come il Grande Fratello” ha proseguito Ferruzzi “io voglio delle scuse, sono indignata, voglio delle scuse da parte della signora Marini, perché io e tutte le persone come me sappiamo solo noi cos’abbiamo passato nella vita. Non voglio pensare che Valeria sia stata in malafede, sono arrabbiata, un’immagine come la sua, sono esterrefatta, non posso pensare che Marini non sappia la differenza tra transessuale e travestito, sono indignata, non posso accettarlo. Questo significa girare il dito nella piaga delle sofferenze altrui, valutando tutto in modo molto superficiale“.

Elenoire Ferruzzi si è infine scagliata contro il principio ideale:

“Volevo precisare che sono arrabbiatissima, soprattutto per il messaggio che passa, un messaggio sbagliato, il termine travestito andrebbe abolito quando si parla di una persona che ha sofferto per un percorso“.

Qui di seguito il video del Grande Fratello Vip postato da Eleonoire Ferruzzi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)

© Riproduzione Riservata