Verissimo, parla Lapo Elkann: “Abusato più volte in collegio. Avevo 13 anni, ti porta verso l’autodistruzione”

Sabato pomeriggio alle ore 16:00 torna su Canale 5 Verissimo, appuntamento settimanale condotto da Silvia Toffanin, al cui cospetto si è presentato Lapo Elkann. Il 42enne presidente, fondatore e maggior azionista di Italia Independent Group, nonché membro del consiglio di amministrazione di Ferrari, figlio di Alain Elkann e Margherita Agnelli, è tornato a parlare degli abusi vissuti in piena adolescenza, quando era poco più che un bambino.

In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà. Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte. La mia sensibilità e la mia grande forza di volontà mi hanno aiutato. Non ho paura delle mie fragilità. Ho imparato ad accettare me stesso e a chiedere aiuto. C’è voluto del tempo ma oggi sto bene con chi sono.

Lapo è spesso finito sui giornali, negli ultimi anni, per fatti di gossip e cronaca, causati da dipendenze mai taciute. “Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti. Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze. Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro”.