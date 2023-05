Victoria Cabello: “Sono zitella ma anche io ho la mia queer family, che mi ha sempre sostenuta”

0:00 Ascolta l'articolo

Vinta la nona edizione di Pechino Express, Victoria Cabello è tornata su Tv8 con Viaggi pazzeschi, nuova trasmissione realizzata insieme a Paride Vitale, amico di una vita. Una prima puntata, quella andata in onda ieri sera, vista da 408.000 telespettatori con uno share del 2.4%.

In Viaggi Pazzeschi Victoria e Paride partono alla scoperta di sei città, affidando il loro viaggio a 3 locals che hanno il compito di fargli vivere esperienze uniche, eccitanti e bizzarre, in grado di trasmettergli la vera anima della città. Al termine di ogni puntata, la coppia deve decidere quale tra i 3 locals sia riuscito a regalargli l’esperienza più bella, assegnando al vincitore un viaggio per una meta a sua scelta in tutto il mondo.

Intervistata da LaRepubblica, Victoria ha parlato del programma, che ha visto i due amici viaggiare tra Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool, e del suo ritorno in tv, diventato realtà l’anno scorso con Pechino Express.

“Pechino mi ha dato la forza e il coraggio di credere in me stessa, sono stata molto felice di aver partecipato e grata a Costa che me l’ha chiesto. Ho retto bene ma la cosa che ho pensato, a bocce ferme, è stata che avevo ritrovato la Vicky degli esordi. Quando la gente si aspetta gli ascolti, i risultati, è diverso. Ti affacci alla tv generalista e inizi ad avere più sollecitazioni, senti una grande responsabilità. A Mtv era tutto molto più spontaneo, anche improvvisato, divertente. E anche stavolta, con Viaggi pazzeschi, mi è sembrato di ripartire, quando stai fuori per un po’ vedi le cose in modo diverso. Ho un pubblico di persone straordinarie che mi ha aspettato per anni e sentire l’affetto è una cosa bellissima. Mi sono sentita libera di cazzeggiare e divertirmi. Un’esperienza come Viaggi pazzeschi mi mancava, era quello che volevo”.

Victoria ha lavorato sul montaggio, sulle grafiche, sul titolo del programma, dandogli la sua impronta e il suo stile. Dopo anni di assenza dalla tv, un ritorno che ha chiaramente fatto piacere ai suoi fan. Sul fronte vita privata, invece, nulla si muove per Cabello. “Non mi definisco neanche più single: ormai sono ufficialmente zitella. Ho 48 anni, vivo col mio adorato cane, Silvano, sto bene nella mia solitudine. Non mi fa paura per niente. Ho tantissimi amici, giro, non escludo di cambiare idea se poi dovesse arrivare qualcuno, ma deve valerne la pena. O sei un valore aggiunto o non mi interessa. Siccome mi basto, e non ho l’ansia di avere qualcuno, basta soffrire. Voglio una persona con cui stare bene, divertirmi e vivere serena. Se devo combattere con un fidanzato, no grazie. Si cercano solo persone stimolanti e divertenti, là fuori è una giungla: i migliori, se non sono sul mercato, qualche fortunata se li è già presi. Pazienza“.

Al suo fianco, fortunatamente, non solo l’amato cane ma una vera e propria queer family, come quella svelata da Michela Murgia.

“Ho la mia ‘queer family’, come Michela Murgia. È bellissimo, è la mia famiglia, mi ha sempre sostenuta. Sono persone splendide con cui non avrò relazioni sentimentali ma si è creato un legame fortissimo che mi porto dietro da una vita. Cerco di dare altrettanto amore e sostegno. Preferisco un amico per la vita“.

© Riproduzione Riservata