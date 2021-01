WandaVision ha dato alla luce il primo supereroe gay del Marvel Cinematic Universe

2 minuti di lettura

L’episodio tre di WandaVision, acclamata serie Disney Plus, ha introdotto un personaggio molto importante all’interno dell’universo cinematografico Marvel.

ATTENZIONE SPOILER.

Ma andiamo con ordine. WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. Protagonisti assoluti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione. Kathryn Hahn è Agnes e Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio già visto in Captain Marvel. Kat Dennings ha ripreso il suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, mentre Randall Park è tornato a vestire i panni di Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp.

La puntata da oggi disponibile su Disney Plus, come detto, è storica, perché ha letteralmente creato il primo supereroe gay del Marvel Cinematic Universe. Nel corso dell’episodio, il primo interamente a colori dopo i primi due in bianco e nero, Wanda è incinta, dal nulla. E in pochi giorni partorisce. Perché così nascono i supereroi tv, dove il sesso non si è mai visto. Nascono due gemelli, Tommy e Billy. Per chiunque stia seguendo la serie, sit-com condita dal mistery a tinte sci-fi, non è ancora chiaro cosa sia effettivamente reale. I figli di Scarlet Witch potrebbero benissimo far parte della fantasia / simulazione che apparentemente sta prendendo piede. Ma nei fumetti Marvel, Wanda e Vision hanno due gemelli e uno dei due è William (Billy), ovvero Wiccan, membro dei Young Avengers che nel 2020 si ha sposato il collega Hulkling.

In precedenza c’erano stati matrimoni omosessuali, ma mai tra supereroi. È stata la prima storica volta per la Marvel. WandaVision deve ancora spiegare come Wanda possa essere rimasta incinta, dato che Visione non è umano. Nei fumetti, Billy e Tommy fanno la loro prima comparsa in Vision and the Scarlet Witch Vol. 2 nel settembre del 1986. Nei fumetti Scarlet Witch li ha creati attraverso la magia, rubando alcuni frammenti di anima da Mephisto, l’incarnazione del diavolo della Marvel. I due gemelli sono poi stati separati alla nascita e cresciuti da famiglie diverse, ma entrambi con superpoteri. Billy è diventato Wiccan, potente come sua madre, mentre Tommy è diventato Speed, superveloce come suo zio, ovvero il gemello di Wanda, Pietro Maximoff, celebre Quicksilver.

Con WandaVision che corre spedita attraverso i decenni, vedremo anche Billy e Tommy adulti? E in caso affermativo, ci sarà spazio anche per Hulking, futuro sposo di Billy?