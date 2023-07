Young Royals, concluse le riprese della 3a e ultima stagione. I saluti di Edvin Ryding e Omar Rudberg

0:00 Ascolta l'articolo

Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per la 3a e ultima stagione di Young Royals, serie svedese Netflix appena andata incontro all’ultimo storico ciak.

A darne notizia sui social i due protagonisti Edvin Ryding (Wilhelm) e Omar Rudberg (Simon), che hanno voluto ringraziare i fan di tutto il mondo per il sostegno dato loro nel corso dell’ultimo triennio. “Ci siamo così tanto divertiti”, ha rivelato Ryding. “Uno dei miei momenti preferiti di questa stagione è stato girare la scena finale“.

Rudberg ha invece etichettato come “best moment” sul set le scene girate “nei boschi, per tutta la notte”. “È stato divertente… ma non spoilererò nulla“. Via Twitter, i due giovani attori hanno aggiunto.

“È tutto. Sento ogni tipo di emozione in questo momento, soprattutto nelle ultime 24 ore. Ma sappiate solo questo, la gratitudine che provo è folle. Vi amo. Vi vogliamo bene. Per sempre”, ha scritto Ryding.

“Ieri è stata una giornata molto emozionante per tutti noi. Abbiamo concluso Young Royals, per sempre. Non riesco davvero a sopportarlo … Ma sono così felice e orgoglioso. Non vedo l’ora che possiate vedere la fine di questa storia. Questa è LA stagione!”, ha concluso Rudberg.

Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l’opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all’insegna della libertà e dell’amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali… ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore al cospetto di Simon (Omar Rudberg) o dovere?

Questa la sinossi ufficiale di una serie esplosa lentamente, grazie al passaparola, tanto da meritarsi due rinnovi tutt’altro che scontati. Molti fan agognavano un clamoroso cross-over con Heartstopper, che dal 3 agosto sarà in streaming con la stagione 2, ma Young Royals andrà incontro al proprio finale in solitaria. Molto probabilmente in streaming entro fine 2023.

