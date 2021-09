Young Royals, Netflix rinnova la serie con il principe svedese gay

< 1 minuto di lettura

Netflix ha rinnovato per una seconda stagione Young Royals, serie svedese uscita lo scorso luglio con protagonista un giovane principe omosessuale.

Elogiata per la sua rappresentazione di un amore queer, Young Royals vede il principe Wilhelm (Edvin Ryding) arrivare al prestigioso collegio Hillerska. Qui il giovane ha finalmente l’opportunità di esplorare il suo vero io e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all’insegna della libertà e dell’amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali, ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore per il compagno di collegio, o dovere?

Alla regia della prima stagione Rojda Sekersöz ed Erika Calmeyer, con i fan della serie che aspettano il ritorno di Ryding negli abiti del Principe Wilhelm, Omar Rudberg in quelli di Simon, Malte Gårdinger nei panni di August e Frida Argento in quelli di Sara. Omar, che interpreta l’innamorato di Edvin, ha già annunciato che la nuova stagione sarà ‘pazzesca’. “In realtà non so cosa accadrà“, ha confessato a The Mud Mag. “Ma se vedi la serie e pensi a ciò che rivela sui personaggi sul finale di stagione, sento che succederà di tutto“.