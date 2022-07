10 Motivi per vedere un’opera all’Arena di Verona

4 min. di lettura

Una prima volta che non mette l’ansia. “Mi piacerebbe andare all’opera una volta nella vita, ma non ne capisco nulla”. Se hai anche tu quel tipo di ansia prestazione da prima volta all’opera, l’Arena è il teatro ideale per il tuo debutto da melomane.

Perché in Arena l’opera è un’esperienza di intrattenimento a 360 gradi: l’anfiteatro a cielo aperto, le stelle, il pubblico con le candeline, le produzioni mastodontiche, i titoli d’opera più conosciuti.

Poco importa se per te “L’amour est un oiseau rebelle” de La Carmen è solo la canzone della pubblicità dell’Ajax o se “Follie” de la Traviata è quella di Priscilla: in Arena sei benvenut* a goderti uno dei più grandi spettacoli sotto le stelle dell’estate. Siamo cert* che, un po’ come Julia Roberts in Pretty Woman, anche tu ti sarai in lacrime entro il BRAVO! finale. PS: probabilmente sarà la prima notte all’opera per molte delle altre 15.000 persone nel pubblico con te.

Il Programma

L’Arena Opera Festival è un’occasione per godersi dal vivo alcuni dei più famosi titoli d’opera. Nel 2022 sono 5 le opere in programma: Carmen di Georges Bizet, Aida, La Traviata, Nabucco di Giuseppe Verdi e Turandot di Giacomo Puccini. Completano il programma 3 serate evento: Domingo in Verdi Opera Night, Roberto Bolle & Friends e i Carmina Burana di Carl Orff.

I costumi e le scenografie

In Arena More is More. In barba alle tendenze minimaliste del teatro contemporaneo, gli spettacoli di Arena di Verona sono un tripudio di grandiose scenografie, sculture, lustrini, parrucche, glitter. Dalle faraoniche piramidi di Aida alla casa di Bambola de La Traviata, passando per un modello rotante de La Scala di Milano che fa da sfondo alle vicende di Nabucco: l’effetto wow in Arena è sempre garantito. Sul quel palco vi potrebbe capitare di vedere anche dei cavalli e magari pure qualche asino.

Le voci

Se invece fai parte della categoria “melomani navigati”, il Festival Lirico dell’Arena di Verona rappresenta l’occasione per vedere sullo stesso palco alcune delle voci internazionali più apprezzate. Anna Netrebko, Elīna Garanča, Lisette Oropesa, Roberto Alagna, Marco Armiliato, Ferruccio Furlanetto, Francesco Meli, Ludovic Tézier, Maria José Siri, Günther Groissböck sono solo alcuni dei nomi che si alterneranno sul palco dell’Arena nell’estate 2022.

Franco Zeffirelli

Il Festival Lirico dell’Arena di Verona vuol dire anche Franco Zeffirelli. 4 dei 5 titoli 2022 sono firmate dal Maestro: Aida, Traviata, Carmen e Turandot. Produzioni spettacolari e ispirate che fanno fatto la storia dell’opera.

Il corpo di ballo

Verona

Già che ci sei, se non hai mai visitato Verona, questa è l’occasione giusta. Affacciati dal balcone di Giulietta, ordina uno spritz (rigorosamente mezzo e mezzo, metà Aperol metà Campari) in Piazza delle Erbe o mangia un gelato a recioto passeggiando per Piazza Bra. Verona è piccolo scrigno di quella bellezza italiana che ci invidiano in tutto il mondo.

Il Glamour

Hai comprato quel vestito ai saldi di Marni del 2018 ed ancora non hai trovato la tua occasione per indossarlo? Eccola qui. Parte del fascino d’Arena è anche il glamour dei suoi ospiti. E allora divertiti a giocare alla moda per la tua serata in Arena. I tuoi selfie saranno l’invidia di tutti i tuoi contatti Instagram!

Cento anni di storia

L’edizione 2022 del Festival Lirico dell’Arena di Verona è la numero 99. Si tratta di uno dei festival più longevi della storia, il cui palco è stato calcato da star del calibro di Maria Callas, Renata Tebaldi, Jose Carreras, Katia Ricciarelli e Cecilia Gasdia (oggi sovraintendente di Arena). Il Festival stesso è una celebrazione della grande opera italiana, una sorta di museo a cielo aperto dei costumi, del gusto, di un modo tutto novecentesco di fare teatro. Ma sempre con un occhio al futuro.

L’Arena

Come costruivano i teatri gli antichi romani, non li costruisce più nessuno! Tant’è che l’Arena di Verona è ancora lì, quasi duemila anni dopo, ancora utilizzata nella sua funzione originaria. Ogni sera i suoi spettacoli d’opera accolgono almeno 15.000 visitatori da tutto il mondo. Sentire un “Amami Alfredo!” da quei gradoni, assieme a tutte quelle persone, sotto le stelle e con le candeline accese è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita.

Il 99° Arena di Verona Opera Festival prosegue per tutta l’estate, fino al 4 Settembre 2022. Per info e biglietti visita il sito www.arena.it

