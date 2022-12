15 anni di Rete Lenford, ecco perché è fondamentale per la comunità LGBTQIA+ italiana

A fine 2007, 15 anni or sono, prese vita Rete Lenford – Avvocatura per i Diritti LGBTI, associazione di promozione sociale con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura e del rispetto dei diritti delle persone LGBTI+ e di lottare contro la discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere.

Un vero e proprio unicum in Italia, in quanto prima associazione a intraprendere una strategia giuridica su scala nazionale per sollecitare pronunce su tematiche legate ai diritti LGBTQ+. Favorendo lo studio e la conoscenza tra le operatrici e gli operatori del diritto, è stata per anni, è tuttora apripista e capofila di azioni legali e per questo, fautrice di sentenze nazionali.

Rete Lenford – Avvocatura per i Diritti LGBTI+ ha due anime: Avvocatura per i Diritti LGBTI è un’associazione di avvocate, avvocati e praticanti, studentesse, studenti con comprovata esperienza o competenza in materie LGBTI+, che opera senza scopo di lucro a livello nazionale e internazionale per la tutela dei diritti fondamentali.

Network di professionisti, studiosi di questioni LGBTI+ e studenti che supporta la parte associativa, Rete Lenford deve il suo nome alla memoria e in onore di Harvey Lenford, attivista giamaicano impegnato in favore dei diritti delle persone Hv+, ucciso barbaramente nel 2005 perché omosessuale.

Oltre a offrire tutela giudiziaria e dare gratuitamente un inquadramento delle questioni giuridiche con il servizio SOS Rete Lenford, Rete Lenford Avvocatura per i Diritti LGBTI si occupa di formazione, divulgazione, prendendo parte a ricerche e progetti nazionali e internazionali.

Ma nella pratica, cosa fa Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+? Andiamo a scoprirlo insieme.

