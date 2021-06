9-1-1, Ronen Rubinstein bisex: “La mia fidanzata è la mia roccia da quando ho fatto coming out”

2 minuti di lettura

Ronen Rubinstein, volto di 9-1-1: Lone Star, ha fatto coming out mesi or sono, dalle pagine di Variety. Il personaggio da lui interpretato nella serie prodotta da Ryan Murphy, ovvero un paramedico omosessuale con una storia d’amore con un poliziotto, l’ha aiutato a capire il proprio reale io.

Fidanzato con Jessica Parker Kennedy, l’attore ha confermato di essere entrato nel “bellissimo capitolo successivo” della propria storia d’amore, da quando è uscito allo scoperto. Ronen ne ha parlato liberamente con People Magazine,

Lei è tutto per me. È stata la mia ancora fin dal primo giorno. Posso parlarle di cose di cui non posso parlare con nessun altro.

Proprio Jessica ha domandato a Ronen se volesse parlarle di qualcosa. Ed è qui che Rubinstein ha fatto coming out. “Grazie a lei è stato il calcio nel culo più solidale, per uscire allo scoperto. A volte può essere molto difficile dirlo al tuo partner. Non è la cosa più semplice, ma lei l’ha gestita splendidamente e rispettosamente. Il suo supporto era tutto ciò di cui avevo bisogno. Mi tiene con i piedi per terra, mi tiene qui in questo momento”. “Grazie a lei, tutto questo è stato solo un bellissimo capitolo successivo nella nostra relazione. Lei è la mia roccia, ora capisco davvero cosa significhi“.

27enne attore, regista e attivista israeliano naturalizzato statunitense, Ronen Rubinstein è decollato nel 2020 grazie a 9-1-1: Lone Star, primo spin-off di 9-1-1. La serie FX è stata appena rinnovata per una 3a stagione.