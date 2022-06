L’Academy sfilerà al Pride di Los Angeles per la 1a volta. Con un Oscar gigante al seguito

< 1 min. di lettura

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences parteciperà al suo primo storico Pride di Los Angeles, questo 12 giugno. A darne notizia Variety. E non è tutto, perché una gigantesca statuetta dell’Oscar sfilerà su un carro appositamente progettato.

“Siamo orgogliosi ed entusiasti che l’Academy possa per la prima volta partecipare al L.A. Pride quest’anno“, ha dichiarato Jeanell English, vicepresidente per l’impatto e le operazioni dell’Academy. “La nostra presenza alla parata aiuterà a promuovere il nostro obiettivo di creare e sostenere una comunità cinematografica inclusiva e sicura in cui i nostri dipendenti LGBTQ+, i membri dell’Accademia e gli artisti di tutto il mondo siano visibili, coinvolti e apprezzati”.

Alla sfilata dovrebbero partecipare almeno 75 persone, tra cui la dirigenza dell’Academy, il personale e le rispettive famiglie. In collaborazione con l’Academy Museum, i presenti indosseranno magliette decorate con statuette degli Oscar con i colori dell’arcobaleno. Il tema scelto dall’Academy per il suo primo storico L.A. Pride è “The Future of Film Is Inclusive”. Nel 2017, come dimenticarlo, il primo titolo a tematica LGBTQ+ a vincere l’Oscar come miglior film fu Moonlight di Barry Jenkins.

Il Pride verrà celebrato anche con un hub LGBTQ ad hoc su aframe.oscars.org, insieme a proiezioni speciali all’Academy Museum, tra cui “The Watermelon Woman With Greetings From Africa”, “Making Love”, “All That Jazz”, “My Own Private Idaho” e “Happy Together With Chungking Express”.

La prima Los Angeles Parade si tenne nel 1970. Padrino di questa edizione dell’Hollywood Pride la star di “Hacks” Mark Indelicato, con Paula Abdul e Sir Lady Java madrine.

