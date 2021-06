L’acronimo LGBTQIA+ entra nell’Enciclopedia Treccani

2 minuti di lettura

L’Enciclopedia Treccani ha aggiunto una nuova voce all’interno del proprio aggiornamento quinquennale. L’acronimo LGBTQIA+, che “designa tutte le persone che per orientamento sessuale, identità e/o espressione di genere, caratteristiche anatomiche non aderiscono agli standard del binarismo cisessuale e dell’eterosessualità“.

Esso conferisce quindi coesione ai movimenti delle minoranze sessuali, veicolando l’idea che esse costituiscano un unico gruppo sociale. Ma evidenzia anche la molteplicità delle soggettività che tiene assieme, per evitare che alcune ottengano un eccesso di visibilità e occultino le altre. L’unità evocata dalla sigla non impedisce quindi, e anzi incoraggia l’emergere di divisioni interne a quella che può essere considerata una comunità soltanto in senso contingente e pluralistico.