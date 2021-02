Adam Rippon sposa Jussi-Pekka Kajaala, l’annuncio social

< 1 minuto di lettura

Primo atleta dichiaratamente gay a qualificarsi alle Olimpiadi invernali (del 2018, a Pyeongchang), Adam Rippon, ritiratosi dalle competizioni sportive 2 anni fa, ha annunciato sui social il fidanzamento con il finlandese Jussi-Pekka Kajaala, conosciuto su Tinder nel 2018.

“JP e io non ci siamo visti per quasi tutto il 2020 a causa della pandemia“, ha scritto il pattinatore a stelle e strisce. “Quando finalmente ho avuto la possibilità di andare a trovarlo in Finlandia, l’ho colta al volo. Sono stato lì per poco più di due mesi. Mentre ero in Finlandia gli ho raccontato circa cinque milioni di barzellette che avrei voluto presentare durante i miei incontri zoom di 5 ore per la nostra comedy NBC. Mi ha portato nella foresta finlandese dove ho provato ad “aiutarlo” a spalare la neve in modo che potesse continuare a lavorare al cottage che sta costruendo. Quindi, tra tutto questo e la visione di tutte le 4 stagioni di The Crown, ci siamo comprati degli anelli e ci siamo detti quella parola magica .. “duh!”. Ci siamo fidanzati“.

Medaglia di bronzo nella gara a squadre alle ultime Olimpiadi di Pyeongchang, nonché vincitore di un’edizione di Dancing with the stars, il 31enne Adam ha vinto anche 2 Mondiali juniores. Gay dichiarato dal 2015, nel 2018 Rippon non si è presentato all’incontro con Mike Pence, capo delegazione per la cerimonia d’apertura di Pyeongchang, manifestando così il proprio dissenso per le dichiarazioni omotransfobiche dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti.