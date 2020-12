Adolescente trans si suicida, era stata umiliata per aver indossato una gonna a scuola

Elle s'appelait Fouad, elle avait 17 ans. Elle s'est suicidée dans son foyer d'accueil. Deux semaines plus tôt, l'adolescente trans avait été exclue de son lycée car elle portait une jupe. La transophobie tue ! #JusticePourFouad pic.twitter.com/ieziyhfDkf — Emilie Marie-Victoire (@cabanong) 17 dicembre 2020

Un’adolescente trans di 17 anni si è suicidata pochi giorni dopo essere stata “umiliata” dal personale scolastico per aver indossato una gonna. La studentessa minorenne, identificata solo dal nome Fouad, è morta suicida martedì 15 dicembre, secondo quanto riportato dall’Associated Press, pochi giorni dopo essere stata sospesa per quella gonna.

I suoi compagni di classe alla Fenelon High School di Lille hanno detto che Fouad aveva recentemente fatto coming out come transgender, indossando successivamente una gonna a scuola. Per ‘colpa’ di quella gonna Fouad è stata convocata dalla preside. In un video registrato dalla stessa Fouad e poi condiviso con gli amici, si può sentire la preside aggredirla verbalmente, urlandole in faccia di non indossare una gonna, perché questo a suo dire stava sconvolgendo gli altri studenti.

Una volta venuta alla luce la notizia del suicidio della giovane, gli studenti della scuola si sono ribellati contro l’istituto, denunciando anche alcuni insegnanti che a loro dire si erano rifiutati di usare i pronomi corretti per Fouad, nonostante avesse comunicato chiaramente di essere una ragazza. Ieri, venerdì 18 dicembre, circa 100 studenti della scuola superiore di Fenelon hanno organizzato un sit-in di protesta davanti all’istituto, osservando un minuto di silenzio in ricordo di Fouad.

Una studentesse identificata solo come Annabelle ha detto all’Associated Press che Fouad aveva già sofferto a causa di “un dolore profondo che risaliva a molto tempo fa“. La studentessa ha detto che il disagio di Fouad era stato aggravato dal rifiuto della scuola di rispettare la sua identità di genere. “Siamo qui per inviare un messaggio di tolleranza. E per dire a Fouad che siamo qui per lei“, ha sottolineato Annabelle.

La morte di Fouad ha sconvolto la Francia, con l’hashtag “Justice Pour Fouad” ampiamente condiviso sui social. Martine Aubry, sindaco di Lille, ha pianto la sua morte su Twitter, scrivendo: “Apprendo con grande emozione e profonda tristezza la morte di una studentessa transgender di un liceo a Lille. Tutti i miei pensieri sono con i suoi cari e i suoi compagni. ”

Elisabeth Moreno, Ministro per le Pari Opportunità nel governo di Jean Castex, ha scritto su Twitter che i tassi di suicidio tra le persone trans sono sette volte superiori rispetto al tasso di suicidi tra persone cisgender. “Dobbiamo assolutamente combattere la transfobia, ovunque“, ha aggiunto.

Il ministro dell’Istruzione del paese, Jean-Michel Blanquer, ha twittato: “La morte di Fouad sfida la nostra società su tutto ciò che dobbiamo fare per garantire che i diritti di tutti siano rispettati“.