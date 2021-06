Aggredito con un coltello mentre era con il fidanzato: “Ti uccido, fr*cio”

< 1 minuto di lettura

24enne gallese laureato in scienze biologiche, Tyler Jones ha denunciato sui social quanto avvenuto nel fine settimana a Liverpool. Un volto insanguinato, quello pubblicato dal ragazzo, che abbraccia la paura vissuta a causa di un odio sconsiderato, insensato, con tre sconosciuti che l’hanno aggredito e minacciato.

“È difficile per me condividere tutto questo, ma è necessario aumentare la consapevolezza“, ha scritto su Instagram il giovane. “Io, il mio ragazzo e il mio amico siamo stati aggrediti fisicamente e ci hanno puntato un coltello la scorsa notte a Liverpool. Si è trattato di un attacco omofobico non provocato“.

Tyler ha sottolineato come i tre aggressori abbiano gridati insulti omofobi. “Quando hanno tirato fuori il coltello hanno urlato “Ho intenzione di ucciderti, fr*cio“. I 3 ragazzi hanno attaccato solo noi tre ragazzi gay, e non la ragazza che era con noi. Stavamo semplicemente cercando di tornare a casa a piedi”.

“È il mese dell’orgoglio e dovrei celebrare la mia identità, ma invece ne sono ancora vittima”, ha concluso Tyler. “L’OMOFOBIA ESISTE ANCORA NEL 2021. Nessuno nasce così pieno di odio, bisogna impegnarsi per uscirne. Studiate. Chiamate i vostri amici. Educate la vostra famiglia. Imparate dagli errori“.