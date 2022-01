Aids Memorial e Instagram, la bellissima storia d’amore di Michael e Johnny

2 minuti di lettura

Michael Glockner è sieropositivo e vive ad Orange County, in California. Il 1 ° dicembre del 2021 Michael ha pubblicato un post sul suo account Instagram per celebrare la Giornata mondiale contro l’AIDS, taggando la pagina Instagram The Aids Memorial, profilo da oltre 200.000 follower che solitamente pubblica tributi alle vite perse causa AIDS. Ma a volte, occasionalmente, condivide anche splendide storie di resilienza e coraggio. Il post di Michael ha incuriosito Johnny, utente che dopo aver letto la sua storia ha deciso di scrivergli in privato.

“Abbiamo iniziato a parlare del nostro viaggio insieme all’HIV“, ha ricordato Glockner. “Da lì le chat su Instagram sono diventate sms, poi chat Whatsapp e videochat. Parlavamo più volte al giorno, poche ore ogni volta. Entrambi abbiamo finito per sviluppare dei sentimenti l’uno per l’altro. È stata una sensazione così incredibile”. Dopo un paio di settimane Johnny ha proposto a Michael di conoscersi di persona. Quest’ultimo è così volato da Orange County a San Francisco, nonostante avesse il terrore dell’aereo, tanto da non prenderlo da 12 anni.

“Mi aspettavo che Johnny mi venisse incontro fuori dall’aeroporto, ma quando sono andato verso il ritiro bagagli ho sentito qualcuno dire il mio nome, ‘Michael’. Quando mi sono girato e ho guardato, era Johnny. Ci siamo guardati negli occhi ed è stato amore istantaneo. È stato semplicemente fantastico”. Poche settimane dopo, incredibile ma vero, Michael ha chiesto a Johnny di spodarlo, la notte di Capodanno. “Mi ha risposto con un forte sì e un bel sorriso. Ora siamo ufficialmente fidanzati e ci amiamo moltissimo”.

Johnny ha l’HIV da dieci anni, mentre Michael dal 2005, anche se gli è stato diagnosticato nel 2011. “Ho combattuto la mielopatia vacuolare da HIV (malattia del midollo spinale) che all’inizio mi ha costretto su una sedia a rotelle per circa quattro anni. Sono quasi morto per la mia diagnosi di AIDS”, ricorda Glockner a Queerty. In passato l’uomo è stato sposato con una donna, e oggi ha due figli e quattro nipoti. “Johnny ed io siamo molto grati di esserci incontrati tramite l’account IG di The AIDS Memorial. Questa è una vera storia d’amore. Apprezziamo la possibilità di condividere la nostra storia e speriamo che qualunque sfida per la salute chiunque debba affrontare, la nostra storia possa dargli speranza e fede per continuare a combattere, conquistando sogni e amore perché l’amore vince su tutto”.

La storia della coppia ha raccolto oltre 10.000 like su Instagram e centinaia di commenti. Tra questi quello del Premio Oscar Patricia Arquette. “Che bella storia!”. “Che possiate essere felici insieme“, ha scritto l’attrice, che ha perso la sorella Alexis nel 2016 causa complicazioni da AIDS.

