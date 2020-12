Alexander Wang, diversi modelli lo accusano di molestie sessuali

37enne stilista statunitense di origini taiwanesi, Alexander Wang, noto per le sue feste esagerate durante la settimana della moda e per aver vestito modelle come Bella Hadid, Hailey Baldwin e Ashley Graham, è andato incontro ad un ciclone di accuse social negli ultimi giorni, dopo aver festeggiato il suo compleanno il 26 dicembre scorso.

Owen Mooney, modello, lo ha apertamente accusato di molestie sessuali attraverso dei video social. DietPrada, seguitissima pagina IG con quasi 2 milioni e mezzo di follower, ha rilanciato la storia, condividendo altre accuse in arrivo da altri modelli.

Mooney ha ricordato quanto a suo dire avvenuto in un club di New York. Il modello afferma di essere stato pesantemente abbordato da Wang, nel 2017. @shitmodelmgmt (SMM) ha ripubblicato la sua storia, portando molti altri ragazzi a farsi avanti. Alcuni hanno affermato di aver assistito a vittime drogate a loro insaputa dallo stilista, con Molly o altre droghe versate nei bicchieri, aprendo loro le porte di notti infernali. Diverse donne trans hanno poi denunciato di essere state palpeggiate da Wang, anche nelle parti intime. La rapper ed ex musa di Wang Azealia Banks ha condiviso account anonimi che le erano stati inviati sulle sue storie di Instagram alla fine del 2019 e, sebbene gli originali siano stati cancellati, gli screenshot circolano ancora su Twitter. La ricerca social produce molti altri tweet che descrivono in dettaglio comportamenti simili da parte del designer, alcuni risalenti a diversi anni fa.

SMM ha sottolineato come le storie dei modelli uomini non ricevano spesso sufficiente attenzione, come denunciato da Owen Mooney, già travolto da alcune reazioni. “Questo è il motivo per cui le persone sono preoccupate dal condividere le loro storie sui predatori sessuali“, ha sottotitolato il modello. DietPrada ha infine ricordato come Wang abbia arruolato il rapper, ora caduto in disgrazia, R. Kelly, come modello per la sua campagna Primavera / Estate 2017. A quel tempo diverse erano le accuse contro di lui.

Wang, tramite un rappresentante del marchio, si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni sull’intera vicenda, ora finita anche su InStyle.