Alfonso Signorini: “Il mio compagno Paolo Galimberti, da 19 anni insieme”

Ospite domenicale di Verissimo, Alfonso Signorini si è sbottonato al cospetto di Silvia Toffanin, parlando per la prima volta della sua vita privata e sentimentale. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha pubblicamente rivelato i 19 anni d’amore al fianco di Paolo Galimberti, 53enne ex senatore de Il Popolo della Libertà, imprenditore e Vice Presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia.

“Noi ci rispettiamo molto, poi abbiamo due vite molto parallele, con grande autonomia da parte di entrambi. Abbiamo le nostre case, ognuno ha la sua vita ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza“, ha precisato Signorini. “Anche se abbiamo due caratteri molto diversi ci vogliamo molto bene, e so che io ci sono per lui e lui per me. Abbiamo fatto tanto cammino insieme. A volte litighiamo in modo furibondo, non ci sentiamo, però io ricordo sempre quello che mi disse mia mamma. A lei piaceva molto Paolo. Il giorno in cui se n’è andata chiese alla sua badante di metterle una t-shirt che le aveva regalato Paolo. Poi se n’è andata con la sua maglietta addosso“.

Alla fine della scorsa stagione del Grande Fratello Vip, Signorini ha contratto il Covid-19. Un’esperienza “molto dura”, ha ricordato il conduttore, anche perché vissuta in solitudine. “Quando veniva la sera ero terrorizzato. Non poteva avvicinarsi nessuno, ero da solo. Avevo il mio gatto ma se mi sentivo male cosa facevo? È stata dura. Paolo voleva addirittura venire a mangiare da me, ma io mi sono opposto. Allora lui, sapendo che io temevo l’arrivo della notte, mi aveva proposto di venire a dormire nel mio garage, di modo che io sapessi che, se avessi avuto bisogno, lui sarebbe stato subito lì, pronto ad aiutarmi“.

Solitamente restio a parlare della propria vita privata, tant’è che non esistono foto di coppia con lo storico compagno, Signorini si è per una volta ‘sbottonato’. Poche settimane fa il conduttore del GF Vip è stato aspramente criticato per aver minimizzato quanto accaduto all’interno della Casa, con Katia Ricciarelli accusata di omofobia, trincerandosi dietro lo scudo dell’insostenibile ‘politicamente corretto’.