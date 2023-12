aosta pride 2024, il 5 ottobre

3 min. di lettura

L’Aosta Pride, programmato per il 5 ottobre 2024, tornerà dopo due anni come parata dell’orgoglio per le strade della città, un evento significativo che porta avanti l’impegno di Arcigay Valle d’Aosta – Queer Vda. Questa manifestazione, che segue la storica parata del 2022 e la Pride Week del 2023, continua a rappresentare un momento cruciale per la comunità LGBTQIA+ e di persone alleate nella regione.

Sotto la guida riconfermata di Giulio Gasperini (Presidente) e Alice Sartore (Vicepresidente), il nuovo direttivo di Queer Vda mira a continuare l’opera intrapresa negli ultimi anni. La squadra include membri dedicati a tematiche specifiche come migrazione, gioventù, questioni legali, cultura, salute, e altro ancora. L’obiettivo è quello di consolidare il lavoro svolto, specialmente nelle scuole e nelle istituzioni regionali, per promuovere la sensibilizzazione e il dialogo sull’ampio ventaglio di identità di genere e orientamenti sessuali.

Crescita dell’associazione e supporto della comunità

Queer Vda ha visto una significativa crescita, con oltre 150 membri registrati, incluse persone alleate della comunità queer. La partecipazione attiva e il supporto di queste persone sono stati fondamentali per il successo delle iniziative dell’associazione, che non si limitano solo al Pride ma includono anche progetti culturali, sportivi, e ricreativi.

L’Aosta Pride non è solo un evento di un giorno all’anno, ma una piattaforma, un luogo costantemente presente dove affrontare questioni importanti come la visibilità della comunità LGBTQIA+, i diritti civili e sociali, l’accesso alla sanità sensibile alle esigenze transgender, e le discriminazioni sul posto di lavoro. L’associazione pone un’enfasi particolare sulle questioni di inclusione scolastica, rappresentanza politica, e il supporto alle famiglie LGBTQIA+.

Visione dell’Aosta Pride e tematiche centrali

Il Pride di Aosta si impegna a promuovere una cultura di inclusione, combattendo contro l’autocensura e l’invisibilità. Inoltre, si concentra sul riconoscimento delle minoranze sessuali e di genere, sottolineando l’importanza dell’intersezionalità e dell’unione tra le diverse lotte per la libertà e i diritti umani. Le tematiche trattate includono anche la necessità di una sanità più inclusiva, la lotta contro le discriminazioni lavorative, il supporto alla popolazione LGBTQIA+ anziana, e la difesa del diritto all’interruzione volontaria della gravidanza.

L’Aosta Pride 2024 rappresenta un passo importante nella lotta per la visibilità della comunità LGBTQIA+ in Valle d’Aosta e oltre. Con una leadership rinnovata e un focus chiaro sulle questioni chiave, l’evento si pone come un punto di riferimento nella battaglia per i diritti e l’inclusione, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo.

L’importanza di partecipare ai Pride locali

La partecipazione ai Pride locali, come l’Aosta Pride, riveste un’importanza cruciale, spesso diversa da quella dei Pride nelle grandi metropoli. Questi eventi hanno un impatto significativo sulla comunità locale e sull’intero movimento per i diritti LGBTQIA+.

Promozione della visibilità di comunità piccole : i Pride locali portano visibilità alle questioni LGBTQIA+ in aree dove spesso c’è meno rappresentazione e consapevolezza. Questo aiuta a contrastare l’isolamento che molte persone queer possono sperimentare in città e paesi di dimensioni nettamente inferiori rispetto alle grandi metropoli italiane. Rafforzamento del tessuto comunitario: gli eventi Pride locali rafforzano la comunità LGBTQIA+ e i loro alleati a livello regionale, creando un senso di appartenenza e sostegno che può essere più difficile da realizzare nelle grandi città. Sensibilizzazione e cambiamento locale: i Pride locali svolgono un ruolo essenziale nell’educare la popolazione locale sulle questioni LGBTQIA+, promuovendo un cambiamento sociale e politico a livello locale che può avere un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone. 4 . Accessibilità e partecipazione personale : gli eventi locali sono spesso più accessibili per le persone che vivono in quelle aree, permettendo una partecipazione più ampia e personale. Questo è particolarmente importante per coloro che potrebbero non avere la possibilità o i mezzi per viaggiare verso le grandi città. 5 . Celebrare la diversità regionale : i Pride locali offrono l’opportunità di celebrare la diversità unica di ogni regione, incorporando elementi culturali locali e mostrando come la comunità LGBTQIA+ sia parte integrante del tessuto sociale di ogni area. Creare un impatto diretto: le attività e le campagne di sensibilizzazione condotte durante i Pride locali possono avere un impatto diretto e tangibile sulla legislazione locale e sulle politiche, influenzando direttamente le vite delle persone LGBTQIA+ nella regione. Supporto alle organizzazioni locali: partecipare ai Pride locali significa anche supportare le organizzazioni LGBTQIA+ della regione, che lavorano a stretto contatto con la comunità locale per fornire servizi, supporto e advocacy.

