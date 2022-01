Arcigay Napoli denuncia: chiusi tutti i reparti AIDS e infettivologia in Campania

< 1 minuto di lettura

NAPOLI. A causa dell’aumento dei contagi e dei ricoveri per SARS COV 2 è stata stabilita la riconversione dei reparti di malattie infettive in centri COVID.

A dare la notizia sono state Arcygay Napoli e Nps (Network persone sieropositive), denunciando il trasferimento dei pazienti ricoverati e blocco dei ricoveri non covid in tali reparti.

A essere colpiti da tale disposizione sono i pazienti affetti da patologie infettive che richiedono assistenza specialistica infettivologica, come l’infezione da HIV e da patologie AIDS correlate, da tubercolosi, sepsi e da meningiti, si legge nella rassegna stampa di Antinoo Arcigay Napoli.

Ora, per questi pazienti e assistiti si dovrĂ trovare “altra collocazione sul territorio, spesso in ospedali in cui non è presente l’infettivologo”, con il rischio di trovarsi con “un gravissimo ritardo diagnostico e terapeutico per patologie infettive diventate quasi invisibili“, spiega Antonello Sannino, segretario di Arcigay e componente della commissione ragionale Aids.

“Le notizie che sto raccogliendo dal Cotugno e dal vicino Policlinico hanno del surreale: pazienti nascosti nelle corsie e con alcuni in Aids conclamato rispediti a casa senza nessuno che possa seguirli. In tutta la Campania non c’è un posto disponibile per loro. Ripeto, questo è un atto criminale, fuori legge e incostituzionale. E se le istituzioni non si adoperano per risolvere in tempi brevi una tragedia annunciata e, in parte giĂ consumata, siamo pronti a qualsiasi forma di lotta civile“.

Arcygay Campania e Nps (Network persone sieropositive) chiedono un immediato intervento della Regione Campania, del Sistema Sanitario Regionale, del Coordinamento regionale AIDS – CeRifARC, delle Direzioni sanitarie, di tutte le autorità competenti e financo del Ministero della salute.

