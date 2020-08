Attentato al concerto di Ariana Grande: terrorista condannato a 55 anni di carcere

Si chiama Hashem Abedi, ha 23 anni, e ha cospirato assieme al fratello per la pianificazione dell’attentato nel maggio 2017, durante il concerto di Ariana Grande a Manchester. Ora, dovrà scontare almeno 55 anni di carcere, per l’omicidio di 22 persone. In realtà, il giudice Jeremy Baker ha accusato Abedi di 22 omicidi, condannandolo di fatto all’ergastolo.

Nelle precedenti udienze, Hashem Abedi non ha voluto entrare nell’aula di tribunale per non vedere in faccia i parenti delle vittime, che hanno sempre partecipato alle varie fasi del processo, tra cui l’udienza di ieri, che lo ha condannato definitivamente.

L’arresto dell’attentatore

Hashem Abedi è stato arrestato pochi giorni dopo l’attentato a Manchester dalla Polizia, dopo una serie di indizi che hanno portato gli investigatori a scoprire il nome dell’attentatore che si è fatto esplodere a Manchester e poi al fratello, il quale aveva realizzato la bomba.

L’attentato al concerto di Ariana Grande nel maggio 2017

Era il maggio di 3 anni fa. Ariana Grande stava cantando. I suoi fan, dagli 8 ai 23 anni, erano scatenati. A un certo punto, un uomo entra nella Manchester Arena, serra le porte e si fa esplodere.

23 persone rimarranno morte nell’attacco, 264 i feriti. Quasi 700 coloro che invece avranno sempre impresso nella loro mente quelle immagini, che alcuni hanno descritto come un film dell’orrore.

La legge Martyn