Zia omofoba schiaffeggia e insulta il nipotino, il video diventa virale su TikTok

Un inquietante video TikTok di un ragazzino schiaffeggiato e insultato dalla sua baby-sitter è diventato follemente virale. Nella clip di 7 secondi, il bimbo balla divertito “Savage” insieme a una bambina. Improvvisamente dal nulla, la sua baby-sitter lo colpisce sul volto, urlandogli “Non farlo! Che ca*zo sbaglio con te? Fr*cio del ca*zo”.

Il video è stato originariamente caricato dall’utente di Twitter @ylo_gang_ insieme alla didascalia “Sto piangendo”, presumibilmente nei confronti del bambino maltrattato. In pochi, fortunatamente, l’hanno trovato divertente. Quando la madre e la madrina del ragazzo hanno visto il video, sono andate su tutte le furie.

“Il mio figlioccio proviene da una casa amorevole e indipendentemente dal fatto che sia gay o no, noi lo adoriamo”, ha twittato la madrina, spiegando come la madre del ragazzo non fosse a conoscenza dell’incidente fino a quando non ha visto il video. “Noi lo lasciamo sempre essere se stesso”, ha continuato la madrina. “Sua madre pensava di potersi fidare di questa persona e questo è quello che è successo”. Successivamente è venuto alla luce che la donna dello schiaffo, e dell’insulto omofobo, non era una baby-sitter qualunque bensì la zia del bambino. La mamma, tramite video, si è ora detta preoccupata per l’eventuale arrivo degli assistenti sociali: “Tutti pensano che sia io e tutti dicono cose negative su di me. Ma questo non mi preoccupa. Mio figlio sta bene, so che è bravo, so che è amato nel modo giusto. Spero solo e prego che non portino via i miei bambini, perché non posso perderli”.