Le famiglie italiane al tempo del Coronavirus, la storia di Cristian e Alessandro – video

Il videodiario del Corriere della Sera sulle famiglie italiane al tempo del Coronavirus ha coinvolto ieri una coppia gay di Milano, Cristian e Alessandro, che hanno raccontato come la quarantena da pandemia abbia alterato la loro vita. Cristian ha 32 anni ed è un medico, mentre Alessandro è l’amministratore delegato di una casa editrice.

Siamo una coppia, viviamo assieme da più di un anno, e questa è la nostra casa, che solitamente è sempre piena di gente perché ci piace organizzare cene con i nostri amici.

È cambiato tanto, sottolinea Cristian, anche sul posto di lavoro, in quanto specializzato in radiodagnostica. “La vita del reparto è stata rivoluzionata e rimodulata in funzione del Coronavirus, ci troviamo a refertare esami di pronto soccorso di pazienti interni che sono risultati positivi”. Cambio anche per Alessandro, solitamente impegnato in un open space, con tutti al lavoro da casa. “Diciamo che la vita è cambiata non solo dal punto di vista del quotidiano ma anche della progettualità, sono saltati un sacco di progetti fatti per i prossimi mesi. La prima cosa che faremo quando finirà questa cosa sarà andare a trovare mia sorella a Londra. Per il resto cercheremo di sopravvivere a questa convivenza al quadrato, visto che passaremo davvero tanto tempo in questa casa, cosa che solitamente non facciamo. Non ci ammazzeremo“.