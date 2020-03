Pro Vita, ridicola campagna contro legge sull’Omofobia: “Toglie la libertà di pensiero e di parola agli italiani”

Il 30 marzo arriverà alla Camera dei Deputati la proposta di legge contro l’omotransfobia firmata Alessandro Zan, deputato PD, ma la campagna d’odio annunciata e orchestrata da Pro Vita e Famiglia è già partita, con le prime affissioni nella città di Roma.

“Lo sai che rischi una condanna per omotransfobia se credi che si nasca maschio e femmina e se lo insegni ai tuoi figli? Con l’emergenza coronavirus, la mancanza di letti negli ospedali, l’economia in caos, la priorità per la nostra maggioranza è una legge liberticida? No grazie, #Restiamoliberi è il nostro hashtag, #Restiamoliberi è il nostro appello contro chi vuole toglierci la libertà”. Questo è il ridicolo e pseudo grido d’allarme lanciato da Pro Vita e Famiglia, che ha così deciso di difendere la libertà di insulto, di diffamare, di istigare all’odio, alla discriminazione, alla violenza.

Per Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita & Famiglia “Zan e i suoi compari, col pretesto di voler proteggere le persone omosessuali o transessuali modificando gli articoli 604 bis e ter del Codice penale, in realtà toglieranno la libertà di pensiero e di parola alla maggioranza degli italiani e a quanti si battono contro l’ideologia gender insegnata nelle scuole ai nostri bambini, a quanti credono che i nascituri nascono da e hanno bisogno di mamma e papà, a quanti credono che i sessi sono due, maschio e femmina. Perchè creare una “categoria protetta privilegiata”, di persone da tutelare in base al proprio comportamento sessuale, violando palesemente il principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini?”.