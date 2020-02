Svizzera, nuova aggressione omofoba (dopo il sì al referendum sulla legge contro l’omofobia)

Zurigo è la città che ospita i maggior numero di locali gay e di persone LGBT. Ma ultimamente, è anche la città della Svizzera con il maggior numero di aggressioni.Solo domenica scorsa gli svizzeri hanno sancito con il 63% che la legge contro l’omofobia doveva entrare in vigore, ma le aggressioni non si sono fermate. Quello di domenica notte è l’ultimo caso, il terzo in pochi mesi.

Il primo è stato a settembre dello scorso anno: due ragazzi sono stati pestati a sangue, in centro a Zurigo, da cinque persone. Per le ferite riportate, sono stati trasportati in Pronto Soccorso. Poi è stata la volta di altri due ragazzi gay, la notte di Capodanno. Anche in questo caso, l’aggressione senza senso: il gruppo omofobo ha chiesto ai due se erano omosessuali, poi sono stati picchiati. Anche loro sono finiti. in ospedale.

Il quartiere teatro dell’aggressione omofoba di domenica è lo stesso del primo caso: Niederdorf. Le vittime, un gruppo di ragazzi omosessuali, usciti dal locale in cui si trovavano. Un gruppo di omofobi si sono avvicinati, iniziando a insultarli. Due testimoni hanno raccontato a portale 20 Minuten: