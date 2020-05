Donna di 66 anni fa causa a tutti gli omosessuali

Sylvia Ann Driskell è una donna di 66 anni che si definisce “ambasciatrice di Dio e di suo figlio, Gesù Cristo“. Ebbene la signora Sylvia, che vive nel Nebraska, ha intentato una causa contro tutti gli omosessuali, chiedendo ufficialmente a un giudice federale di decidere una volta per tutte se l’omosessualità sia o meno un “abominio”.

La donna ha scritto di suo pugno una denuncia di sette pagine contro gli imputati, ovvero “Gli omosessuali”. Tutti, dal primo all’ultimo, anche voi che state leggendo. Una denuncia che non parrebbe essere scritta da un avvocato professionista, quindi è difficile determinare con esattezza quali leggi noi omosessuali avremmo violato, così come appare impossibile determinare come la donna si sia avvalsa del titolo di “ambasciatrice” per conto di Dio e Gesù Cristo.

“L’omosessualità è un peccato e gli omosessuali sanno di vivere nel peccato, di vivere una vita di omosessualità”, si legge nella delirante e surreale denuncia. “Perché in caso contrario continuano a nascondersi? Ho sessantasei anni e mai avrei pensato di vedere il giorno in cui la nostra Grande Nazione o il nostro Grande Stato del Nebraska sarebbero diventati così conformi alla complicità del comportamento osceno di alcune persone”.

Nella denuncia, la signora Driskell cita versetti della Bibbia e sottolinea come l’omosessualità corromperebbe i bambini. In che modo, ovviamente, non è chiaro, non citando alcuna ricerca sociologica sulle famiglie arcobaleno. Sylvia conclude la sua denuncia chiedendo al giudice di “opporsi” all’omosessualità, dichiarandola ufficialmente un “abominio”. Non è chiaro quali e quanti imputati si dovrebbero presentare alla sbarra, se un omosessuale in particolare o tutti i gay del mondo, tant’è che persino dal tribunale hanno specificato come NON sia stata “emessa alcuna convocazione”. L’Omaha World-Herald riferisce che la signora Driskell ha evitato qualsiasi commento. Secondo il giornale, non è rappresentata da alcun avvocato.