La trapunta contro l’AIDS si trasforma in mascherine per i sanitari alle prese con il Covid 19

Gert McMullin, il coordinatore della produzione delle trapunte contro l’AIDS, ha riacceso la sua macchina da cucire. E ha utilizzato i resti della AIDS Quilt per realizzare delle mascherine, che saranno poi consegnate al personale sanitario che sta assistendo le persone affette da Covid 19.

La AIDS Quilt altro non è che una vera e propria trapunta. Contiene oltre 94.000 nomi di persone malate di AIDS. Posizionata temporaneamente presso l’AIDS Memorial Quilt a Washington DC, ha attirato oltre 18 milioni di persone e negli anni ha raccolto 4 milioni di dollari in donazioni.

L’AIDS Memorial Quilt, con i 50.000 “pannelli”, doveva essere trasferito a San Francisco, presso il National AIDS Memorial. La pandemia da Coronavirus ha bloccato tutto, e McMullin ha pensato di sfruttare le parti di tessuto non utilizzati per fare qualcosa di utile alla comunità.

McMullin, a People, ha spiegato che si sentiva in dovere di fare qualcosa durante questa situazione. E le mascherine era quello che occorre in questo particolare momento.

Durante la crisi dell’AIDS, potevo andare a fare qualcosa. Ma ora non posso. Non sono abituato a stare seduto a non aiutare le persone.