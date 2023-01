Bad Bunny adatterà per la tv il romanzo queer L’Ultima notte della nostra Vita

0:00 Ascolta l'articolo

28enne rapper e cantante portoricano, esploso nel 2020 e in grado di vincere in pochi anni due premi Grammy, quattro Latin Grammy, due American Music Awards, otto Billboard Music Awards e un MTV Video Music Award, Bad Bunny sarà il produttore esecutivo dell’adattamento Netflix di L’Ultima notte della nostra vita, bestseller di Adam Silvera arrivato in Italia con il titolo La prima ultima notte, edito da Castoro.

Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 2017 ed è diventato il primo romanzo YA con personaggi latini queer a raggiungere la numero uno nella lista dei bestseller del New York Times. È poi letteralmente esploso dopo essere finito nell’hashtag #BookTok di TikTok, riportandolo alla numero uno, diventando uno dei libri YA più popolari al mondo, battendo Twilight sia nel Regno Unito che in Australia. Visto il successo ottenuto, Silvera ha scritto anche il prequel, La prima ultima notte, pubblicato nel 2022 ed edito in Italia sempre da Castoro.

Che cosa faresti se scoprissi che oggi è l’ultimo giorno della tua vita? Parte da questo quesito il romanzo del 2017, che ora diverrà serie Netflix.

Il 5 settembre, poco dopo mezzanotte, il servizio Death-Cast contatta Mateo e Rufus per dar loro una cattiva notizia: moriranno nel corso della giornata. I due ragazzi non si conoscono ma, per diverse ragioni, entrambi cercano qualcuno con cui trascorrere il loro ultimo giorno. Esiste un’app per questo: si chiama Last-Friend ed è così che Rufus e Mateo si conoscono. Entrambi sanno che il tempo a loro disposizione sta per finire. Ma non hanno nulla da perdere e resta solo da vivere tutta una vita e un amore in un giorno.

Un romanzo tragico e pieno di speranza, che ci ricorda come non esisterebbe la vita senza la morte, né l’amore senza il sentimento di perdita. Bad Bunny farà da produttore esecutivo insieme a Drew Comins, allo studio eOne, e al creatore di Bridgerton Chris Van Dusen. Lo stesso Van Dusen scriverà la sceneggiatura del pilot. Facile immaginare che se dovesse andar bene, la serie Netflix andrà ad adattare anche il romanzo prequel.

