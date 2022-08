Ballando con le Stelle 2022, Alex Di Giorgio ballerà con un uomo che ha da poco scoperto la propria fluidità

2 min. di lettura

32enne nuotatore che ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici, concludendo al decimo posto a Londra 2012 ed al nono a Rio de Janeiro 2016 nella staffetta 4×200 stile libero, Alex Di Giorgio sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2022.

A detta di Dagospia, Milly Carlucci avrebbe vinto la sfida con Alfonso Signorini, che avrebbe voluto il bel Di Giorgio al GF Vip. Vinti in carriera un argento europeo e 3 ori ai Giochi del Mediterraneo, Alex prenderà parte allo show di Rai1 ballando con un altro uomo, che da poco ha scoperto la propria fluidità. “Si tratterebbe dell’ex fidanzato di una nota showgirl“, scrive Dagospia. Si tratterà quindi della 2a coppia same-sex tutta al maschile di Ballando con le Stelle, dopo quella storica del 2018 formata da Giovanni Ciacci (prossimo al gf vip e fresco di coming out come persona sieropositiva) e Raimondo Todaro.

In passato Alex Di Giorgio ha subito minacce di outing da parte di Ivano Marino, ex tronista condannato per stalking che minacciò di dichiarare l’omosessualità del nuotatore. Marino è stato condannato in appello a sei mesi, rispetto alla sentenza di un anno e due mesi del tribunale, riconoscendo solo il reato di stalking e assolvendolo da quelli di sostituzione di persona e diffamazione.

Nel 2020 Di Giorgio confessò di essere stato vittima di omofobia, e non solo in acqua. Sempre nel 2020 Alex disse ancora una volta di no al GF Vip. Adesso farà il suo debutto televisivo in prime time su Rai1.

