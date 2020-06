Bar gay distribuisce acqua ai manifestanti, e la polizia apre il fuoco – video

Negli Usa proseguono le proteste dopo l’assassinio di George Floyd da parte di un poliziotto, con decine di Stati che hanno imposto il coprifuoco notturno per cercare di contenere i disordini.

Ebbene in Carolina del Nord Tim Lemuel, proprietario del Ruby Deluxe a Raleigh, ha iniziato a distribuire bottigliette d’acqua ai manifestanti. Non l’avesse mai fatto. La polizia, come si vede in un video pubblicato su Twitter, ha infatti aperto il fuoco, sparando contro il locale. “The game is over!“, hanno urlato gli agenti, per poi scaricare il caricatore. La sera prima il bar gay era stato vandalizzato, con simboli di suprematismo bianco dipinti all’ingresso, così Tim è tornato la domenica per scoraggiare i vandali e aiutare chi necessitava di soccorso, lavando gas lacrimogeni e spray al pepe dagli occhi delle persone e distribuendo bottiglie d’acqua e barrette di cereali. Dopo 6/7 ore sono arrivati sei agenti di polizia che hanno intimato Tim di chiudere e di andarsene. Ma il locale è suo, l’uomo ha ribattuto e i poliziotti hanno iniziato a sparare.

“Sono stato nell’esercito per otto anni, quindi non mi hanno scioccato, ma il mio staff era spaventato a morte”, ha detto Tim Lemuel al News Observer. “Se non ti sei mai trovato in quella situazione, credi che sarai ucciso. Nel corso di quelle sei/sette ore avevano avuto tutte le possibilità di venire a controllarci, vedere cosa stava succedendo o spiegarci le loro preoccupazioni. Ma hanno scelto di non farlo. E ad un certo punto sono semplicemente andati dritti a sparare con le pistole. Ma non stavamo cantando. Non stavamo urlando. Non stavamo gesticolando verso di loro. Non c’era niente che stessimo facendo per istigare una risposta del genere. “